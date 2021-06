Nie przez "komunikaty twitterowe", ale "na żywo". Jak "zawodnik wagi ciężkiej" miałby wrócić do polskiej polityki

Jeżeli Donald Tusk chciałby się rzeczywiście włączyć do polityki krajowej nie tylko poprzez komunikaty twitterowe, ale rzeczywiście, na żywo, to Senat jest na pewno dobrym miejscem – stwierdził w "Faktach po Faktach" senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Były prezydent Bronisław Komorowski ocenił w "Kropce nad i", że Tusk" jest zawodnikiem wagi ciężkiej", który mógłby odegrać pozytywną rolę "we wzmacnianiu opozycji demokratycznej jako całości".

Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do medialnych doniesień na temat ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Pytany, czy jego zdaniem to dobry pomysł, odparł: - Nie umiem powiedzieć ani tak, ani nie. Dlatego, że to musi być związane z rozważeniem sytuacji.

Był dopytywany, czy Tusk mógłby spróbować wystartować w wyborach do Senatu, gdyby zwolniło się tam miejsce na przykład po senator niezależnej Lidii Staroń, która ma szansę zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

- Jeżeli Donald Tusk chciałby się rzeczywiście włączyć do polityki krajowej nie tylko poprzez komunikaty twitterowe, ale rzeczywiście, na żywo, to Senat jest na pewno dobrym miejscem, bo tutaj startuje się indywidualnie. No, ale po pierwsze musi powstać taka możliwość, a po drugie musi zostać dokonana ocena, z kim by konkurował i jakie miałby szanse – stwierdził Borowski.

Donald Tusk Adam Warżawa/PAP

"Donald Tusk jest zawodnikiem wagi ciężkiej"

O tym, czy Tusk powinien wrócić do polskiej polityki, mówił w "Kropce nad i" także były prezydent Bronisław Komorowski.

- Zawsze unikam sformułowań "powinien" czy "nie powinien" – odparł. Jego zdaniem, "Donald Tusk jest zawodnikiem wagi ciężkiej". - Myślę, że to był sukces całej Polski, że taka osoba zrobiła karierę na Zachodzie, w instytucjach europejskich. Polska nie ma wielu osób tej rangi – dodał, nawiązując do faktu, że były polski premier został najpierw szefem Rady Europejskiej, a obecnie stoi na czele Europejskiej Partii Ludowej. Komorowski ocenił, że "być może to jest ta osoba, która mogłaby odegrać bardzo pozytywną rolę we wzmacnianiu Platformy albo wzmacnianiu opozycji demokratycznej jako całości".

Bronisław Komorowski o Donaldzie Tusku i jego ewentualnym powrocie do polskiej polityki TVN24

Autor:mjz,ads//rzw

Źródło: TVN24