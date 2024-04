Tusk witał się z ministrami. Obok jednej osoby przystanął na dłużej

czytaj dalej

Cessna 150 leżąca na dachu po awaryjnym lądowaniu w okolicy Zakola Wawerskiego, coraz bardziej przyciąga uwagę. Samolot, choć jest przedmiotem śledztwa prokuratury, w żaden sposób nie jest zabezpieczony i każdy może do niego wejść. – Odbieram telefony od ludzi, którzy chcą go zabrać do swojego ogródka – mówi rozgoryczona właścicielka awionetki.