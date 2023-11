Kiedy powołany zostanie nowy rząd? Politycy wskazują na jedną datę

"13 grudnia, czyli dzień świętej Łucji. Święto słońca i światła. Fajna data na dobry początek. Niektórzy obchodzą ją, śpiąc do południa" - napisał Donald Tusk na platformie X (dawniej Twitter). Lider Koalicji Obywatelskiej potwierdził tym samym datę, którą wskazywał we wtorek na antenie TVN24 minister w Kancelarii Prezydenta.

Tusk odniósł się we wpisie do głośnych publikacji na temat tego, co Jarosław Kaczyński robił 13 grudnia 1981 roku, czyli w dniu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. "Nieświadomy niczego spałem długo" - tak Jarosław Kaczyński napisał w swojej książce. "Obudziłem się więc w południe i poszedłem do kościoła w kompletnej nieświadomości" - to z kolei fragment innej publikacji.

"Najbardziej realna data"

Dera zapytany, czy w związku z tym do powołania rządu Tuska może dojść 12 lub 13 grudnia, odparł: - Myślę, że jest to realna możliwość.

- Czyli 13 lub 14 rano mamy nowy rząd Tuska? - zapytał prowadzący. - Kalendarz na to wskazuje. I też musi być gotowość tego ze strony ewentualnego nowego premiera, to musi być uzgodnione - odparł Dera.

Skład rządu Donalda Tuska

Liderzy Lewicy do końca toczyli bój o to, by to ich kandydatka otrzymała fotel ministra edukacji. Mimo że szanse były na to niewielkie, negocjacje trwały jeszcze we wtorek.