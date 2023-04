"Kto skłonił Falentę do złożenia takiego zawiadomienia po dziewięciu latach?"

Marek Falenta jest wiarygodny dla PiS-u, kiedy składa doniesienia na Donalda Tuska. Jak mówi o nagraniach premiera Morawieckiego, to wtedy już wiarygodny nie jest - powiedział w "Kawie na ławę" Krzysztof Hetman z PSL, komentując śledztwo prokuratury w sprawie szefa PO. Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła o "akcie desperacji w stylu Łukaszenki". - W trakcie wojny podwyższanie świadomości społecznej zawsze ma sens - tak działania prokuratury tłumaczyła wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 roku przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Zawiadomienie w listopadzie zeszłego roku złożył Marek Falenta i odnosiło się ono do kontroli w spółce Składy Węgla. Prokuratura w oświadczeniu przesłanym TVN24 zastrzegła, że postępowanie nie jest prowadzone "przeciwko" Tuskowi, a "w sprawie". Jak czytamy, prokuratura "na tym etapie nie przesądza dalszego biegu postępowania, jak też nie planuje przesłuchiwać w postępowaniu Donalda Tuska".

O śledztwie w sprawie Donalda Tuska rozmawiali w niedzielę goście programu "Kawa na ławę" w TVN24: wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska (PiS), Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) Robert Biedroń (Nowa Lewica), Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta oraz Krzysztof Hetman (PSL).

Semeniuk-Patkowska: to nie jest szykanie haków na Donalda Tuska

- W trakcie trwającej wojny podwyższanie świadomości społecznej zawsze ma sens - stwierdziła wiceminister Semeniuk-Patkowska. - Logika łączy się przede wszystkim z faktem że w 2014 roku Donald Tusk był premierem i zawiadywał wieloma tematami związanymi z relacjami polsko-rosyjskimi - dodała.

Wiceminister oceniła, że "nadinterpretacją" są twierdzenia opozycji, jakoby śledztwo wszczęte przez prokuraturę dotyczyło wyłącznie Donalda Tuska. - Dotyczy ono całej sfery, szczególnie gospodarczej, powiązań polsko-rosyjskich, które miały miejsce w ramach różnego rodzaju kontraktów, które były zawierane - powiedziała Semeniuk-Patkowska.

- Proszę dać możliwość społeczeństwu, by podwyższali świadomość społeczną, aby mogli docierać do informacji związanych z relacjami polsko-rosyjskimi - apelowała, podkreślając raz jeszcze, że śledztwo nie jest "szukaniem haków" na Donalda Tuska.

Semeniuk-Patkowska: w trakcie wojny podwyższanie świadomości społecznej zawsze ma sens TVN24

Gasiuk-Pihowicz o "akcie desperacji w stylu Łukaszenki"

W ocenie posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz (KO) "wykorzystanie ludzi pokroju Marka Falenty, żeby atakować lidera opozycji, to akt desperacji ze strony PiS-u w stylu Łukaszenki". - Pan Falenta jest przestępcą skazanym w aferze podsłuchowej. Raz pomógł już PiS-owi dojść do władzy, najwyraźniej próbuje po raz drugi - stwierdziła.

Dodała, że Falenta "będzie atakować Donalda Tuska za to, że próbował ratować polskie kopalnie przed zalewem rosyjskiego węgla". - Tym się zajmuje upolityczniona prokuratura Ziobry - skwitowała.

- Wszystko składa się w jedną całość. Ma pan przedsiębiorcę, który importuje rosyjski węgiel, ma pan Rosję, która chce zwiększać import rosyjskiego węgla do Polski, ma pan partię, która potraja import rosyjskiego węgla w czasie pierwszych lat rządów. I wszyscy mają jeden interes - odsunąć od polityki Donalda Tuska - powiedziała posłanka. W jej opinii "jest to sprawa szyta bardzo grubymi nićmi przez upolitycznioną prokuraturę, która chce atakować premiera Tuska, dając wiarę zeznaniom przestępcy".

Gasiuk-Pihowicz: akt desperacji ze strony PiS-u w stylu Łukaszenki TVN24

Biedroń: jeśli ktokolwiek zaciera dzisiaj ręce, to Putin

- Zbliżają się wybory, wszyscy wiemy, że polowanie na czarownice musi się rozpocząć i ono się rozpoczęło - komentował Robert Biedroń.

Powiedział, że śledztwo przeciwko Tuskowi prowadzi "prokuratura, która jest całkowicie upolityczniona i uzależniona od widzimisię ministra sprawiedliwości". - Mamy do czynienia z pisokraturą, nie prokuraturą - stwierdził. Dodał, że "PiS, żeby utrzymać władzę, nie zawaha się wykorzystać każdego narzędzia, a szczególnie prokuratury".

W ocenie Biedronia "Falenta jest człowiekiem skompromitowanym, kryminalistą, który odsiedział wyrok i niedawno wyszedł". - To facet, który handlował rosyjskim węglem, prowadził niejasne interesy z Federacją Rosyjską, był dobrze przyjmowany na Kremlu. Od takich ludzi trzeba się trzymać jak najdalej - mówił lider Nowej Lewicy.

Jego zdaniem "mamy do czynienia z sytuacją niezwykle dziwną, w której Prawo i Sprawiedliwość zamiast bronić polskich interesów uruchamia po raz kolejny pana Falentę i wykorzystuje go do celów politycznych". - Jeśli ktokolwiek zaciera dzisiaj ręce, to na pewno Putin na Kremlu - stwierdził Biedroń.

Biedroń: Polowanie na czarownice musi się rozpocząć. "Pisokratura" będzie robiła tego typu numery TVN24

Dera o Falencie: to nie jest człowiek do końca wiarygodny

Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że skoro prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Tuska, to "widocznie ma jakieś przesłanki". - Jeśli szuka pan klucza, to najpierw mieliśmy aferę podsłuchową, której głównym aktorem był pan Falenta, a potem były działania polegające na tym, że tylko tę jedną spółkę kontrolowano (powiązaną z Falentą - red.). A było kilkanaście lub kilkadziesiąt podmiotów, które sprowadzały (rosyjski) węgiel - mówił Dera.

Prowadzący Konrad Piasecki przypomniał w tym miejscu, że w liście wysłanym w 2019 roku do prezydenta Andrzeja Dudy z hiszpańskiego więzienia Marek Falenta szantażował Prawo i Sprawiedliwość i groził, że jeśli będzie musiał odsiedzieć wyrok, powie całą prawdę o aferze podsłuchowej i ujawni listę 12 osób - głównie polityków PiS i funkcjonariuszy CBA - którzy byli w nią zamieszani.

Pytany, czy w związku z tym uważa, że Falenta jest wiarygodny, Dera odparł: - Moim zdaniem to nie jest do końca człowiek wiarygodny. Niech to pytanie pan zada prokuratorowi.

Dera: moim zdaniem Marek Falenta to nie jest do końca wiarygodny człowiek TVN24

Hetman: kto skłonił Falentę do złożenia takiego zawiadomienia po dziewięciu latach?

- Falenta jest wiarygodny dla PiS-u, kiedy składa doniesienia na Donalda Tuska. Jak mówi o nagraniach Morawieckiego, to wtedy już wiarygodny nie jest - stwierdził Krzysztof Hetman z PSL. Jego zdaniem "tu nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby go gonić". - Ważne, że można wmieszać Donalda Tuska w kolejną sytuację aferalną - ocenił.

Według niego kluczowe pytanie brzmi, "kto skłonił Falentę do złożenia takiego zawiadomienia po dziewięciu latach?".

- Po dziewięciu latach prokuratura podejmuję tę sprawę tuż przed wyborami. Na pewno jest jakieś drugie dno. Chodzi o to, żeby dołożyć kolejny raz Donaldowi Tuskowi - stwierdził polityk PSL.

Hetman: Kto skłonił Falentę do złożenia takiego zawiadomienia po 9 latach? TVN24

Hennig-Kloska: cel osobisty pana Falenty widzę tylko jeden

- To jest niezła komedia. Mam wrażenie, że politycy PiS-u najpierw się ucieszyli, że Falenta skarży Tuska, a dopiero potem przeczytali, o co skarży - komentowała Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.

Posłanka zastanawiała się, jakie motywacje kierują Falentą. - Może uznał, że to ostatnia prosta, by wydobyć od państwa polskiego jakieś odszkodowanie. Stąd on składa zawiadomienie, a prokuratura je przepuszcza i podejmuje - stwierdziła.

Zaznaczyła, że "cel osobisty pana Falenty widzi tylko jeden". - Myślę, że mniej zależy mu na tym, by dopaść Donalda Tuska, a bardziej na tym, by uzyskać osobiste korzyści, bo należy do biznesmenów, którzy przykleili się do władzy, szantażują ją i od lat czerpał z tego daleko idące korzyści - oceniła Hennig-Kloska.

Hennig-Kloska: cel osobisty pana Falenty widzę tylko jeden TVN24

Olga Semeniuk, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paulina Hennig-Kloska, Robert Biedroń, Andrzej Dera i Krzysztof Hetman w "Kawie na ławę" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo/kab

Źródło: TVN24