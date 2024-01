Kaczyński krytykuje Tuska. Premier "zajęty naprawdę ważnymi sprawami"

Kaczyński: byli już tacy, których wola była prawem

Dzień wcześniej, w sobotę, Kaczyński w Lublinie mówił, że władza "bezpośrednio, bezczelnie łamie prawo i demokrację". - Pod hasłem "prawo, tak jak my je rozumiemy". To znaczy wolą Tuska jest, by jego wola była prawem. Do tego to można w gruncie rzeczy sprowadzać. Wola Tuska jest prawem. Byli już tacy, których wola była prawem. Wola Fuhrera była prawem - powiedział.