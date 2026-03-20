Tusk: Orban jest zdeterminowany. To coś bardzo złego

Tusk: Orban jest zdeterminowany, żeby blokować pomoc dla Ukrainy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Donald Tusk będzie dziś gościem programu "BezKitu" w TVN24 i TVN24+. Początek programu o godzinie 20.

Na unijnym szczycie w czwartek w Brukseli 25 państw unijnych, bez Węgier i Słowacji, poparło konkluzje w sprawie dalszego wsparcia Ukrainy. Brak pełnego poparcia oznacza dalszą blokadę 90 miliardów euro unijnej pożyczki dla Kijowa.

Szef rządu Donald Tusk mówił w piątek na briefingu prasowym po szczycie, że "nie udało się przekonać premiera Orbana". - On nadal wykorzystując pewne sztuczki proceduralne, czy formalne, jest zdeterminowany, żeby blokować pomoc dla Ukrainy - dodał.

Jak ocenił, "to coś bardzo złego". - Z polskiego i europejskiego punktu widzenia pomoc dla Ukrainy to jest przede wszystkim szansa na zatrzymanie Rosji i jej agresji w Ukrainie - podkreślił.

- Urzędnicy w Brukseli będą szukali jakichś innych sposobów, ale to nie jest łatwe. Znaczy tutaj rzeczywiście jednomyślność jest potrzebna, żeby zmieniać ramy finansowe. I dlatego Europa ma z Orbanem narastający problem, narastający kłopot - powiedział.

Tusk: Polska będzie w grupie państw objętych pomocą

Szef rządu oświadczył, że w konkluzjach po szczycie Rady Europejskiej znalazł się zapis, że Polska będzie w grupie państw, które będą objęte pomocą możliwą dzięki wykorzystaniu rezerw uprawnień do emisji CO2. Jak tłumaczył, środki, które będzie można uzyskać z uwolnienia niektórych uprawnień do emisji, będą przekształcone w pomoc finansową dla "tych nie najbogatszych państw, dla których ETS jest istotnym obciążeniem, jeśli chodzi o ceny energii".

Dodał, że tak zdefiniowano tę grupę państw, aby Polska na pewno się w niej znalazła.

Premier zauważył, że zmieniła się też filozofia w podejściu do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Jak wskazał, powstała bardzo silna grupa państw, które są za uelastycznieniem ETS i udało się nakłonić także te najbardziej proklimatyczne kraje, jak niektóre państwa skandynawskie czy Niemcy, żeby uwzględniać specyfikę każdego państwa z osobna.

Tusk przekazał również, że udało się uzyskać deklarację Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia terminu, w którym będzie możliwe udzielanie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu energochłonnego. - Zostanie to potwierdzone, jestem o tym przekonany, najpóźniej do czerwca tego roku, co oznacza, że możliwość dawania bezpłatnych uprawnień dla przemysłu energochłonnego zostanie przeciągnięta na długie, długie lata - powiedział premier.

Premier: Europa nie popełni już błędu z kryzysu migracyjnego w 2015 roku

Tusk w trakcie briefingu mówił też, że wraz z premier Danii Mette Frederiksen oraz premier Włoch Giorgią Meloni przekonywał innych europejskich partnerów do jednoznacznej deklaracji, że "Unia Europejska w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i generalnie kryzysem geopolitycznym nie będzie otwarta dla wszystkich, którzy chcą migrować".

- Udało się także przekonać Komisję Europejską i innych partnerów, żeby jednoznacznie powiedzieć, że błędu z 2015 roku Unia już nie popełni - podkreślił. - Unia Europejska musi w sposób twardy, jednoznaczny bronić swojego terytorium i swoich granic przed nielegalną migracją - dodał.

Zaznaczył, że na ten moment nie są znane konsekwencje trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i nie wiadomo, jaki wpływ będzie miał ten konflikt na ruchy migracyjne. - Dlatego deklaracja o tym, że Europa będzie zamknięta, nie będzie dostępna dla nielegalnej migracji, wydawała się nie tylko mi czymś bardzo istotnym - powiedział szef rządu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Justyna Sochacka