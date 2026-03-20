Tusk: Orban jest zdeterminowany. To coś bardzo złego

Tusk: Orban jest zdeterminowany, żeby blokować pomoc dla Ukrainy
Nie udało się przekonać premiera Węgier Viktora Orbana. Nadal, wykorzystując pewne sztuczki proceduralne, jest zdeterminowany, żeby blokować pomoc dla Ukrainy - powiedział premier Donald Tusk po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

Premier Donald Tusk będzie dziś gościem programu "BezKitu" w TVN24 i TVN24+. Początek programu o godzinie 20.

Na unijnym szczycie w czwartek w Brukseli 25 państw unijnych, bez Węgier i Słowacji, poparło konkluzje w sprawie dalszego wsparcia Ukrainy. Brak pełnego poparcia oznacza dalszą blokadę 90 miliardów euro unijnej pożyczki dla Kijowa.

Szef rządu Donald Tusk mówił w piątek na briefingu prasowym po szczycie, że "nie udało się przekonać premiera Orbana". - On nadal wykorzystując pewne sztuczki proceduralne, czy formalne, jest zdeterminowany, żeby blokować pomoc dla Ukrainy - dodał.

Jak ocenił, "to coś bardzo złego". - Z polskiego i europejskiego punktu widzenia pomoc dla Ukrainy to jest przede wszystkim szansa na zatrzymanie Rosji i jej agresji w Ukrainie - podkreślił.

- Urzędnicy w Brukseli będą szukali jakichś innych sposobów, ale to nie jest łatwe. Znaczy tutaj rzeczywiście jednomyślność jest potrzebna, żeby zmieniać ramy finansowe. I dlatego Europa ma z Orbanem narastający problem, narastający kłopot - powiedział.

Tusk o rekonstrukcji rządu

Tusk: Polska będzie w grupie państw objętych pomocą

Szef rządu oświadczył, że w konkluzjach po szczycie Rady Europejskiej znalazł się zapis, że Polska będzie w grupie państw, które będą objęte pomocą możliwą dzięki wykorzystaniu rezerw uprawnień do emisji CO2. Jak tłumaczył, środki, które będzie można uzyskać z uwolnienia niektórych uprawnień do emisji, będą przekształcone w pomoc finansową dla "tych nie najbogatszych państw, dla których ETS jest istotnym obciążeniem, jeśli chodzi o ceny energii".

Dodał, że tak zdefiniowano tę grupę państw, aby Polska na pewno się w niej znalazła.

Premier zauważył, że zmieniła się też filozofia w podejściu do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Jak wskazał, powstała bardzo silna grupa państw, które są za uelastycznieniem ETS i udało się nakłonić także te najbardziej proklimatyczne kraje, jak niektóre państwa skandynawskie czy Niemcy, żeby uwzględniać specyfikę każdego państwa z osobna.

Tusk przekazał również, że udało się uzyskać deklarację Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia terminu, w którym będzie możliwe udzielanie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu energochłonnego. - Zostanie to potwierdzone, jestem o tym przekonany, najpóźniej do czerwca tego roku, co oznacza, że możliwość dawania bezpłatnych uprawnień dla przemysłu energochłonnego zostanie przeciągnięta na długie, długie lata - powiedział premier.

Donald Tusk
Premier: Europa nie popełni już błędu z kryzysu migracyjnego w 2015 roku

Tusk w trakcie briefingu mówił też, że wraz z premier Danii Mette Frederiksen oraz premier Włoch Giorgią Meloni przekonywał innych europejskich partnerów do jednoznacznej deklaracji, że "Unia Europejska w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i generalnie kryzysem geopolitycznym nie będzie otwarta dla wszystkich, którzy chcą migrować".

- Udało się także przekonać Komisję Europejską i innych partnerów, żeby jednoznacznie powiedzieć, że błędu z 2015 roku Unia już nie popełni - podkreślił. - Unia Europejska musi w sposób twardy, jednoznaczny bronić swojego terytorium i swoich granic przed nielegalną migracją - dodał.

Zaznaczył, że na ten moment nie są znane konsekwencje trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i nie wiadomo, jaki wpływ będzie miał ten konflikt na ruchy migracyjne. - Dlatego deklaracja o tym, że Europa będzie zamknięta, nie będzie dostępna dla nielegalnej migracji, wydawała się nie tylko mi czymś bardzo istotnym - powiedział szef rządu.

Czytaj także:
imageTitle
Poślizg w takim momencie
EUROSPORT
Lotniskowiec Charles de Gaulle
Biegał na lotniskowcu, zdradził jego lokalizację
Świat
imageTitle
Nowy bohater Miami. Na taki wyczyn czekano 23 lata
EUROSPORT
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
BIZNES
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Zuzanna Karczewska
Dariusz Michniewski
"Tamten myśliwy celował wprost we mnie. Strzelił cztery razy"
Tomasz Słomczyński
Podejrzany o usiłowanie ataku z użyciem noża w tramwaju
"Wyciągnął nóż i ruszył w kierunku 20-latka". Areszt dla napastnika
WARSZAWA
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
BIZNES
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
BIZNES
Halina Kowalska
Nie żyje Halina Kowalska. Była gwiazdą kultowych komedii
Polska
Leki na otyłość to przełom w medycynie
"Wstrząs metaboliczny" po odstawieniu GLP-1. Czym to grozi?
Zdrowie
Straż Graniczna interweniowała wobec pasażerów
"Bomba atomowa" w bagażu. Pasażer nigdzie nie poleciał
Kraków
Donald Tusk
Tusk o rekonstrukcji rządu
Polska
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
BIZNES
Donald Trump
"To monarchowie i dyktatorzy umieszczają swoje twarze na monetach"
Świat
imageTitle
Więcej niż wymowne. Pierwsza taka porażka Świątek od dawna
EUROSPORT
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
METEO
Rozstawił wnyki
Rozstawił wnyki, bo "miał ochotę na dziczyznę"
Białystok
pap_20260307_0BE
Sikorski o argumencie "wobec naszych eurofobów". "Cieszy was?"
Polska
Pseudokibice szykowali się do starcia. Policja udaremniła ustawkę
"Wędkarze", "grzybiarze", "morsy". Policja: to miała być ustawka
Wrocław
Wypadek pod Warszawą. Są ranni (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie dwóch pojazdów pod Warszawą. Na miejscu śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Kadr z filmu "Dom dobry"
"Czas, żeby Ameryka poznała nasz talent"
Kultura i styl
imageTitle
Przeszedł do historii snookera
EUROSPORT
imageTitle
Wielki dzień Majchrzaka. Powtórzył sukces
EUROSPORT
Organizowali nielegalne przekroczanie granicy
Pomogli 225 osobom nielegalnie przekroczyć granicę. 10 skazanych
Lublin
imageTitle
Konsekwencje porażki Świątek. Grozi jej dalszy spadek
EUROSPORT
imageTitle
Awantura po meczu Lecha. Rzucili się sobie do gardeł
EUROSPORT
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
BIZNES
imageTitle
Aukcyjna wpadka. Prawie milion za nie ten kombinezon
EUROSPORT
RBN
"Poważne konsekwencje" działania Nawrockiego. "Paraliż służb"
Polska
