Tusk: powiedziałem prezydentowi, że dla mnie ten "terror praworządności" to jedna z najważniejszych zasad

Na spotkaniu z prezydentem powiedziałem, że nie wyobrażam sobie braku współpracy w dwóch oczywistych kwestiach - relacjonował premier Donald Tusk po poniedziałkowej rozmowie z Andrzejem Dudą. Jednocześnie dodał, że odniósł wrażenie, że obaj pozostają przy swoich zdaniach dotyczących praworządności.

Adam Bodnar będzie gościem "Faktów po Faktach" dziś o godz. 19.30 w TVN24.

Premier Donald Tusk spotkał się w poniedziałek z prezydentem Andrzejem Dudą. Tuż po rozmowie oświadczenie wygłosił prezydent, niedługo później na konferencji prasowej wystąpił premier.

- Powiedziałem, że dla mnie ten "terror praworządności" - jak to ujął prezydent - to jest jedna z najważniejszych zasad. Każdy, bez wyjątku, czy to były minister, czy poseł, czy emeryt, czy licealista, każdy obywatel powinien podlegać tym samym rygorom prawnym. Nie politycy, a sądy i przepisy prawa powinny rozstrzygać o tym, kto jest winny - podkreślił.

Przyznał jednak, że "nie sądzi, by przekonał pana prezydenta". - Odniosłem wrażenie, że pozostajemy przy swoich opiniach, zdaniach dotyczących praworządności - dodał.

Jak dodał Tusk, w czasie spotkania przekazał prezydentowi, że "nie wyobraża sobie braku współpracy w dwóch oczywistych kwestiach". - To jest bezpieczeństwo Polski zewnętrzne, a więc polityka międzynarodowa, także sytuacja wojenna na Ukrainie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne - wyjaśnił.

Donald Tusk na konferencji Leszek Szymański/PAP

Tusk: jestem gotowy do współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polek i Polaków

Premier podkreślił na konferencji, że chciałby, żeby "wspólne pole" z prezydentem "było jak najszersze".

- Jestem gotowy do współpracy z każdym. Także z dzisiejszą opozycją, jakkolwiek się partia opozycyjna nazywa, cokolwiek o mnie myśli. Jestem gotów do współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polek, Polaków i bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest dla mnie bezdyskusyjne - powiedział szef polskiego rządu.

Tusk: jestem gotowy do współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polek i Polaków TVN24

Tusk: Bodnar wytłumaczy wszystkie prawne okoliczności dotyczące sprawy Barskiego

Tusk został zapytany na konferencji prasowej o sprawę prokuratora Dariusza Barskiego. Padło pytanie o to, jaki przepis przewiduje powołanie kogoś na funkcję pełniącego obowiązki prokuratora krajowego.

- O tym rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jak państwo wiecie, opinia pana prokuratora generalnego, pana ministra Bodnara jest różna od tej, którą wyraził pan prezydent w tej kwestii. Będziecie państwo mieli okazję wysłuchać bardzo dokładnej informacji ze strony prokuratora generalnego w tej sprawie. Dzisiaj występuje wieczorem będzie występował w mediach i w czasie swojego wystąpienia wytłumaczy wszystkie prawne okoliczności dotyczące tej kwestii - powiedział szef rządu.

- Jak już ustaliliśmy z panem prezydentem, wszystkie decyzje, także te dotyczące prokuratury, powinny podlegać weryfikacji prawnej wtedy, kiedy jest spór. Jeśli ktokolwiek uważa, że decyzje pana Bodnara nie są umocowane należycie w przepisach, ma pełną możliwość dochodzenia swoich racji na drodze prawnej - kontynuował premier.

Tusk zaapelował jednocześnie o dostrzeżenie "zmiany jakościowej sytuacji". - To nie jest tak, że jak wygraliśmy wybory, ja zostałem premierem, to znaczy, że mamy we wszystkim rację. Podejmujemy decyzje, mamy taki pogląd, oceniamy konsekwencje prawne pewnych sytuacji. Podejmujemy decyzje i będziemy podejmowali decyzje. Jeśli ktoś uważa, że one są w konflikcie z jakimiś przepisami czy z prawem, ma pełne prawo dochodzić na drodze prawnej możliwości rewizji tych decyzji - wskazywał.

- I my będziemy - powiedziałem to też panu prezydentowi - respektować też to prawo opozycji i oczywiście będziemy respektować decyzje sądów, kiedy to się w ostateczności znajdzie także na wokandzie sądowej, bo na tym polega praworządność - mówił Tusk. - Będziemy podejmować decyzje, niektóre z nich będą bardzo twarde, bo innej możliwości oczyszczenia sytuacji w Polsce nie ma. Ale będziemy podlegać takim samym regułom i prawom, jak każdy inny Polak, każda inna Polka - dodał.

Tusk: rząd cieszy się zaufaniem za granicą, nie ma żadnych ryzyk dla KPO

Szef rządu mówił też o relacjach z Komisją Europejską, dotyczących między innymi KPO.

- Nasza współpraca z Komisją Europejską postępuje bardzo harmonijnie, nie widzę żadnych ryzyk, jeśli chodzi o KPO - oświadczył Tusk na konferencji prasowej. - Polski rząd cieszy się też pełnym zaufaniem u innych strategicznych partnerów - dodał szef rządu, wymieniając Waszyngton. - Wszyscy zdają sobie sprawę, że robimy wszystko, co w naszej mocy aby przywrócić rządy prawa w Polsce, w tym sytuację sądownictwa - zaznaczył. Jak dodał Tusk, na poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą nie rozmawiano bezpośrednio o KPO, ale odniósł wrażenie, że "pan prezydent, jeśli chodzi o swoje działania, wymierzone w niezależne sądownictwo, czy w ład konstytucyjny nie zmienił zdania". - Powiedzieliśmy sobie, że chodzi o to, aby ostatnie kilkanaście miesięcy kadencji (prezydenta - red.) przebiegało w normalnej zdrowej atmosferze - dodał.

Podał przykład planowanych przez rząd zmian ustawowych w sprawie antykoncepcji, aby pigułka "dzień po" byłą dostępna bez recepty. - Nie mogę wykluczyć, że pan prezydent zawetuje tę ustawę, ale mamy w zapasie działanie w postaci rozporządzenia, które złagodzi skutki tego weta. Jeśli nie będzie innego wyjścia, to będziemy się starali nie zaostrzać konfliktu, ale przez te kilkanaście miesięcy będziemy potrzebować innych rozwiązań - mówił Tusk.

Premier na konferencji: powiedziałem prezydentowi, że ma swój udział w dewastacji rządów prawa Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads, mz / prpb

Źródło: TVN24, PAP