Polska Donald Tusk: zaoferowałem prezydentowi spotkanie w cztery oczy Kuba Koprzywa |

Tusk: zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W czasie konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szef rządu powiedział, że konkluzje po niej "są dość obiecujące". - W sprawie bazy amerykańskiej (...) po długiej dyskusji uznaliśmy, że główne ośrodki władzy, w tym prezydent i rząd, współpracują. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do szczęśliwego końca tego projektu, a więc stałej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - podkreślił.

Donald Tusk na konferencji prasowej w kancelarii premiera Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Dodał, że w sprawie utrzymania i wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce panuje "bardzo szeroki konsensus".

Tusk: sytuacja geopolityczna każe nam się konsolidować wokół kwestii bezpieczeństwa

Powiedział ponadto, że podczas RBN szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła przekazał informacje "dotyczące rozmaitego typu zagrożeń, które związane są z agresywną polityką Rosji i z sygnałami, które każą nam (Polsce) przygotować się do tej jesieni i zimy w sposób szczególny, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli i bezpieczeństwo państwa".

Tusk podkreślił, że w tej kwestii miał poczucie, że wszyscy obecni na sali byli zgodni co do tego, że "rzeczywiście sytuacja geopolityczna i agresywne zachowania ze strony Rosji, także sygnały ostrzegawcze ze strony służb różnych państw, w tym także naszych, (...) każą nam konsolidować i władze polityczne, i całe społeczeństwo wokół kwestii bezpieczeństwa".

- I tutaj też na szczęście nie ma sporu. Jest oczywiście niepokój, na ile jesteśmy przygotowani, jak mają wyglądać te scenariusze - dodał szef rządu.

Donald Tusk o Trybunale Konstytucyjnym

Tusk mówił też, że "w kontekście bezpieczeństwa państwa wielkie znaczenie ma sytuacja wewnątrz państwa polskiego". - Kwestia ewentualnych niepokojów społecznych, manifestacji, to jest coś, na co bardzo liczą państwa nam nieprzychylne - zauważył.

- Taka destabilizacja polityczna w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, jest zawsze na rękę, jest też nieźle wykorzystywana i podsycana przede wszystkim przez rosyjskie służby - tłumaczył.

- Mocno brzmiące komentarze ze strony polityków rosyjskich, a także prorosyjskich polityków w Europie, one dokładnie potwierdzają ten scenariusz. Próba podważenia polskiego rządu i atakowanie rządu w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, to jest widoczne gołym okiem - mówił.

Tusk mówił dalej, że "mamy różne oceny tego, jak wygląda sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym". - Stoimy na stanowisku zgodnie z konstytucją, jestem tutaj przekonany absolutnie co do tego, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że sędziowie wybrani przez Sejm są legalnie wybranymi sędziami, bo tak stanowi konstytucja. I że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni móc pracować, orzekać, bo to jest ich obowiązek i prawo - podkreślił.

- Ale nie mam żadnych wątpliwości, to było widać na sali, że w tej kwestii różnice poglądów są bardzo mocne i te dyskusje zarówno między prawnikami, jak i politykami pokazują, że trudno będzie zbudować łatwy konsensus, porozumienie wokół tej sprawy - ocenił. - Wydaje się, że jednak emocje negatywne wśród ludzi, one nie są aż tak mocne, jak wśród polityków - dodał premier.

Tusk: zaoferowałem prezydentowi spotkanie w cztery oczy

- Zaoferowałem panu prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy, żebyśmy zastanowili się, jak na trwałe obniżyć to napięcie - poinformował.

Przyznał, że pewnie obaj zostaną "przy swoich opiniach, przy swoich zdaniach w wielu sprawach", ale - jak dodał - obaj "odczuwają też wspólną odpowiedzialność, żeby w sytuacji tego narastającego zagrożenia ze wschodu, w sprawach bezpieczeństwa i ładu wewnętrznego starać się szukać tam, gdzie to jest tylko możliwe, porozumienia i żeby łagodzić te emocje".

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Powiedział też, że spróbuje z prezydentem "poszukać rozwiązań, może na przyszłość, które uchronią Polskę przed jakimiś wstrząsami politycznymi".

Zapytany o termin spotkania z prezydentem, Tusk zapowiedział, że nie zostanie ujawniony mediom. - Chcemy rozmawiać w cztery oczy bez tej presji, politycznej nerwówki. Czasami taka rozmowa twarzą w twarz, w spokoju, przynosi pewne rozwiązania - dodał.

Tusk zaznaczył w kontekście sporu o TK, że "tu nic nie jest proste". - Ale dla mnie rzeczą ważną jest, że jest gotowość do poważnej rozmowy, jak zapobiec eskalacji emocji politycznych. Dla mnie to jest najważniejsze - mówił.

Dodał, że rozwiązanie, które by usatysfakcjonowało wszystkie strony tego konfliktu wokół Trybunału, "być może jest dzisiaj niemożliwe". - Ale (…) na pewno możliwa jest uczciwa, szczera rozmowa (…). Nawet jeśli będziemy pozostawali przy swoich zdaniach, być może znajdziemy jakieś rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich - mówił Tusk, dodając, że "parę osób na tym pracuje".

- Jestem przekonany, że prezydent jest tego świadomy, że powinien skorzystać z tej oferty, że powinniśmy na stałe pracować razem, we dwóch, na rzecz bezpieczeństwa Polski, w tym obniżania napięcia i unikania konfliktów wewnątrz naszego kraju - ocenił szef rządu.

Tusk: powinniśmy z prezydentem na stałe pracować na rzecz bezpieczeństwa Polski Źródło: TVN24

Leśkiewicz: poinformujemy o terminie spotkania

O ofertę premiera pytani byli na briefingu prasowym ministrowie z KPRP. Potwierdzili, że otrzymali taki wniosek ze strony szefa rządu.

Rafał Leśkiewicz powiedział, że prezydent "wielokrotnie deklarował", że jest gotowy spotkać się z premierem, jeżeli ten zwróci się o takie spotkanie. - Kiedy będzie to spotkanie, to poinformujemy, jak ten termin zostanie ustalony - powiedział rzecznik prezydenta.

Pytany, kiedy spotkanie może się odbyć, prezydencki minister Marcin Przydacz przypomniał, że w środę prezydent udaje się na Słowację na spotkanie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. - Mam nadzieję, że w tym czasie premier nie będzie policyjnie przejmował jakichś konstytucyjnych organów państwa - dodał Przydacz.