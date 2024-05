Wskazywał, że chodzi między innymi o zbadanie wpływów "rosyjskiej agentury", czy generalnie Kremla, "na to, co się dzieje w Polsce, także na różnych szczeblach władzy i administracji". Ocenił, że do tego będzie potrzebna komisja, której powołanie już zapowiedział.

Tusk: Będziemy informowali na tyle, na ile to jest możliwe i celowe, o działaniach naszych służb. Sytuację mamy pod kontrolą. Działalność służb jest imponująca, ale one muszą działać dyskretnie. Proszę, abyśmy nie spekulowali.

Szef rządu: Szefem Rządowego Centrum Legislacji (…) w ostatnich miesiącach rządów PiS był Krzysztof Szczucki. W czasie kampanii do parlamentu krajowego pan Szczucki będąc szefem RCL zatrudnił na tych kilka miesięcy 6 pracowników, którzy nie świadczyli tu żadnej pracy. Nie logowali się nawet w komputerach. Tych 6 pracowników organizowali kampanie wyborczą Szczuckiego. Wypłacono im 900 tys. zł. Skierowaliśmy sprawę do prokuratury.

Szef MSWiA o szczegółach

Szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w poniedziałek w Radiu Zet mówił, że w piątek odbyły się rozmowy na temat powołania komisji z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, ponieważ "to przy nim ta komisja będzie powołana". - Przed nami ostatnie szlify, trzeba się tymi rzeczami zająć - powiedział. Dopytywany, czy członków komisji będzie powoływać minister sprawiedliwości, czy premier, odpowiedział: - Sądzę, że minister sprawiedliwości. Natomiast te sprawy formalne nie są jeszcze do końca rozstrzygnięte. We wtorek "ma być jasne", ilu członków będzie liczyć komisja. Tomasz Siemoniak nie odpowiedział na pytanie, kto będzie jej szefem. - To nie są moje decyzje. Będę proponować różne osoby, natomiast minister sprawiedliwości będzie decydować - odparł.