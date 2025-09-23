Tusk: otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

Premier przekazał na początku posiedzenia rządu, że minister spraw wewnętrznych i administracji "wyda stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych - kolejowych i drogowych" z Białorusią.
Sprecyzował później, że przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte o północy ze środy na czwartek.
Przypomniał, że zostały zamknięte w związku z białorusko-rosyjskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025 i spowodowanym przez to "wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i faktycznej przy naszych granicach".
Donald Tusk powiedział, że zakończenie tych manewrów "zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów". - Biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie - przekazał Tusk.
- Oczywiście to narzędzie pozostaje dalej w naszym ręku. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie albo agresywne zachowanie niektórych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść granicznych - zaznaczył. - Ale w tej chwili wydaje się, że te bezpośrednie powody wygasły - dodał.
Autorka/Autor: js/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak