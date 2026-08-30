Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Donald Tusk opublikował zdjęcie. "Tu się nie ma co śmiać, panowie…"

|
Karol Nawrocki Radosław Piesiewicz Andrzej Duda
Karol Nawrocki o aferze Zondacrypto
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Premier Donald Tusk opublikował zdjęcie, na którym widać prezydenta Karola Nawrockiego, byłego prezydenta Andrzeja Dudę oraz prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który został tymczasowo aresztowany. "Tu się nie ma co śmiać, panowie…" - napisał.

Szef rządu w niedzielę rano opublikował wpis na platformie X, w którym załączył zdjęcie, na którym widać stojących obok siebie prezydenta Karola Nawrockiego, byłego prezydenta Andrzeja Dudę oraz szefa PKOl-u Radosława Piesiewicza. "Tu się nie ma co śmiać, panowie…". - skomentował.

Tymczasowy areszt dla Piesiewicza

Katowicki sąd zdecydował w sobotę o trzymiesięcznym areszcie dla Piesiewicza - w związku ze śledztwem w sprawie upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Prezes PKOl-u słyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

Nawrocki o aferze Zondacrypto

W sobotę w Juracie prezydent Karol Nawrocki komentował aferę Zondacrypto.

- Jeśli pan premier Donald Tusk uznaje, że jest to największa afera po 1989 roku, ma do tego oczywiście pełne prawo, ale to nie jest dobra informacja dla pana premiera. Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby - mówił.

- Wszyscy mają też chyba przekonanie, już nikt nie ma wątpliwości, że ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zondacrypto, za którą jeszcze raz przypomnę, odpowiada premier - ocenił prezydent, który trzy razy zawetował ustawę regulującą rynek kryptoaktywów.

Nawrocki podkreślił, że nie spotkał się z szefem Zondacrypto, Przemysławem Kralem, i nie zna go. Mówił też, że dowiaduje się z mediów o "prawicowych politykach zaangażowanych w aferę".

Nawrocki o konferencji CPAC i "koszulkce z Zondacrypto"

Prezydent odpowiadał także na pytanie o swój udział w konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Rzeszowie w maju 2025 roku, której jednym ze sponsorów była giełda Zondacrypto. Nawrocki był wówczas kandydatem na prezydenta.

- Jestem w czasie kampanii wyborczej, jest wydarzenie międzynarodowe, na które zostałem zaproszony na Podkarpaciu. (...) Wśród wielu sponsorów tego wydarzenia, (...) pojawia się ten symbol, z którym nic nie mam wspólnego, ani nie jestem organizatorem tego wydarzenia, tylko biorę udział w tym wydarzeniu wspólnie z przedstawicielami administracji amerykańskiej - opisał.

Jak argumentował Nawrocki, idąc tym tropem, dziennikarze musieliby pytać kluby piłkarskie o sponsoring ze strony Zondacrypto. - Dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondacrypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy? - zapytał.

W lutym tego roku Tusk dostał pamiątkową koszulkę Lechii Gdańsk z podpisami zawodników. Na koszulce znajdowały się loga sponsorów, w tym Zondacrypto, która była wówczas sponsorem głównym klubu.

Moment, w którym Tusk dostaje tę koszulkę, został uwieczniony na filmie opublikowanym na oficjalnym profilu premiera w serwisie X. Jak zwrócili uwagę redaktorzy portalu demagog.org.pl, krążące w mediach społecznościowych zdjęcie, które opublikował na swoim profilu poseł Janusz Kowalski, przedstawiające Tuska trzymającego tę koszulkę, zostało jednak zmodyfikowane przez AI i nie jest kadrem z tego nagrania.

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
Rozmowy na szczycie
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskRadosław PiesiewiczKarol NawrockiAndrzej Duda
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Polak popłynął po brązowy medal mistrzostw świata
EUROSPORT
W bagażu turystki znalazły się 32 legwany morskie
32 legwany morskie w bagażu Rosjanki
METEO
Obaj kierowcy byli pijani
"Lekcja" na środku drogi. Dwaj pijani i bez prawa jazdy
Białystok
imageTitle
Korzeniowski o odwołaniu Piesiewicza. "Musimy zdać tę próbę. Drugiej takiej może nie być"
EUROSPORT
Pościg policyjny w Zielonce (zdjęcie ilustracyjne)
Ranny 20-latek znaleziony na ulicy. Policja zatrzymała pięć osób
Rzeszów
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Kieszonkowcy obserwowali kupujących. Nie wiedzieli, że ktoś obserwuje ich
WARSZAWA
imageTitle
"Nie zawracamy sobie głowy takimi rzeczami". Olejniczak przed hitem z Niemcami
EUROSPORT
Referendum Islandia
Islandczycy zdecydowali w sprawie rozmów z Unią Europejską
Świat
wenezuela rafineria ropa shutterstock_1045482250
Ropa, miliardy i spór o kontrolę. Wenezuela broni suwerenności po umowie z USA
BIZNES
Miał zakaz pobytu a w mieszkaniu niezarejestrowany kastet
Umożliwili nielegalny pobyt w Polsce setkom cudzoziemców
WARSZAWA
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
BIZNES
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Reklama okazała się pułapką. Oszukana po raz drugi
WARSZAWA
Deszcz zbierał się na ulicach japońskiej prefektury Fukui
Rekordowe ulewy sparaliżowały ruch. Wydano rzadkie ostrzeżenie
METEO
John Ratcliffe
Media: szef CIA przekazał propozycję dla Putina
Świat
imageTitle
Ruszył w kierunku Zmarzlika. Interweniować musiała obsługa
EUROSPORT
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziela handlowa przed powrotem do szkół
BIZNES
imageTitle
Gol za golem. Pierwszy taki wyczyn Messiego
EUROSPORT
Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban
Wjechał w opuszczony szlaban, prawo jazdy "kupił w sieci"
WARSZAWA
Szwajcaria
Strzały na imprezie techno. Są ofiary
Świat
imageTitle
Polska zagra o triumf w Memoriale Wagnera. O której godzinie dzisiaj mecz z Francją?
EUROSPORT
W miejscowości Bidur w Nepalu woda ciskała ciężarówkami
Zginęło ponad 700 osób. Żółty alarm w miejscu osuwiska
METEO
imageTitle
Stracił EuroBasket, wrócił i od razu błysnął. Teraz wielki test z Niemcami
EUROSPORT
1 godz 4 min
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Kiedy przedszkolak staje się pierwszoklasistą. Podstawowe błędy rodziców
Mamy temat
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki na pierwszym planie
Kaczyński: to najnormalniejsza na świecie zdrada
Polska
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Burzliwy początek tygodnia. IMGW prognozuje
METEO
Gdynia. Pożar hali magazynowej w hurtowni zabawek
Duży pożar w Gdyni. Spłonął magazyn zabawek
Trójmiasto
imageTitle
Majchrzak na start. Plan transmisji 1. dnia US Open 2026
EUROSPORT
Zdewastowana ulica we wsi Devighat w dystrykcie Nuwakot
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Polska
imageTitle
Niedziela z koszykarzami. O której godzinie mecz Polski o awans na mundial?
EUROSPORT
imageTitle
Gol i asysta Lewandowskiego. Do wygranej nie wystarczyło
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica