Tusk w Afganistanie żegnał poległych żołnierzy. "Mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni"

Władysław Kosiniak-Kamysz o polskim zaangażowaniu w operacje NATO

W wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził, że "nie jest pewien", czy NATO przyszłoby Stanom Zjednoczonym z pomocą. Podważył też rolę sojuszu. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - stwierdził.

Tusk: mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów

Premier Donald Tusk przypomniał w mediach społecznościowych, że 22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczył jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy.

Politycy, w tym premier Donald Tusk, w bazie Ghanzi wzięli udział w ceremonii pożegnania pięciu żołnierzy, którzy zginęli w wybuchu miny-pułapki (Bagram, Afganistan, 22 grudnia 2011 rok) Źródło: Radek Pietruszka/PAP

"Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - napisał szef rządu w piątek wieczorem na platformie X.

22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2026 Rozwiń

We wcześniejszym wpisie Tusk wskazał, że niegdyś "amerykańskie przywództwo we wspólnocie transatlantyckiej opierało się na wzajemnym zaufaniu, wspólnych wartościach i interesach, a nie na dominacji i przymusie". "Dlatego zostało zaakceptowane przez nas wszystkich. Nie straćmy tego, drodzy przyjaciele" - zaapelował premier pisząc po angielsku i tę myśl nazywając "głównym przesłaniem" z unijnego, nadzwyczajnego spotkania, które miało miejsce dzień wcześniej.

The American leadership of the transatlantic community was based on mutual trust, common values and interests, not on domination and coercion. That is why it was accepted by all of us. Let’s not lose it, dear friends. For me this is the main message from yesterday’s EU meeting. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2026 Rozwiń

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz także podzielił się swoją opinią na portalu X. "Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo, staje w jego obronie" - podkreślił minister obrony.

Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo staje w jego obronie. Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m. in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 23, 2026 Rozwiń

"Wojsko Polskie, ramię w ramię z sojusznikami brało udział m.in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO. Tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę".

Wicepremier zapewnił też, że ta ofiara "nigdy nie zostanie zapomniana" i "nie może być umniejszana". Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni - napisał.

Sikorski: Nawrocki na pewno upomni się o honor żołnierzy

Radosław Sikorski, również na portalu X, przypomniał o spotkaniu Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim na marginesie szczytu w Davos.

"Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy" - napisał, podpisując w ten sposób wspólne zdjęcie Trumpa i Nawrockiego.

Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy. https://t.co/qJl9dtQEiF — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 23, 2026 Rozwiń

Tomczyk: Polska odpowiedziała natychmiast

Cezary Tomczyk przypomniał polski wkład do NATO. - Musimy pamiętać, że do tej pory Artykuł 5 NATO został użyty tylko raz, właśnie w przypadku interwencji w Afganistanie. Polska była jednym z państw, które odpowiedziało na artykuł 5 natychmiast. Setki naszych żołnierzy ruszyło do Afganistanu, później do Iraku - powiedział w rozmowie z TVN24.

- Ponad 40 polskich żołnierzy poniosło najwyższą cenę udziału w misjach międzynarodowych, czyli cenę życia, angażując się w misje w Afganistanie i Iraku. Ponad 40 tysięcy żołnierzy przewinęło się przez misje i to jest najwyższa cena, którą dołożyliśmy do wspólnego bezpieczeństwa - stwierdził wiceminister.

Tomczyk zapewnił też, że NATO wciąż jest "podstawą bezpieczeństwa światowego". - Każdy niezależnie od tego, jaką funkcję sprawuje na świecie, musi o tym zawsze pamiętać - zapewnił.

Gawkowski: Trump wybiórczo czyta politykę, ale fakty mówią same za siebie

Wicepremier Krzysztof Gawkowski na antenie TVN24 ocenił, że Trump "czasami wybiórczo czyta politykę, ale fakty świadczą same za siebie".

- Polska przez lata była lojalnym sojusznikiem NATO, angażując się w różnego rodzaju działania, które NATO nie tylko w Europie, ale też w innych częściach świata realizowało. - zapewnił Gawkowski, dodając, że polska lojalność wobec NATO jest "niepodważalna", ale że Polska "liczy na nią w drugą stronę".

Gawkowski przekonywał, że NATO pozostaje "fundamentem" polskiej polityki. Zdystansował się też od słów prezydenta USA. - Myślę, że Donald Trump czasami coś mówi, a za chwilę słyszymy inną wersję, więc nie przywiązuję się do tego, co padło dzisiaj, bo jutro może paść coś dokładnie innego - ocenił.

