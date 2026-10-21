Polska Donald Tusk odpowiedział Januszowi Kowalskiemu. "Januszku, nie przynoś tych kwiatów" Kamila Grenczyn |

Tusk do Kowalskiego. "Dobrze pamiętam, kiedy mówiłem do ciebie: 'Januszku, nie przynoś tych kwiatów'" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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We wtorek w Sejmie posłowie głosowali nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zanim to się stało, odbyła się debata. Głos zabrał między innymi poseł niezrzeszony Janusz Kowalski, wcześniej związany z PiS.

Oświadczył z sejmowej mównicy, że nie zgadza się, aby TVP było finansowane "po to, żeby robiło wielkie materiały o tym, że Donald Tusk w imieniny przynosi bukiet kwiatów swojej małżonce". - Na to idą dzisiaj miliardy, na takie pokazówki. I tak uczciwie, czy panu po prostu nie jest wstyd? - zapytał poseł.

Niedługo później na mównicę wszedł Tusk, który nawiązał do wypowiedzi Kowalskiego. - Mam taką prywatną uwagę, ponieważ pan poseł Janusz Kowalski poruszył temat kwiatów, jakie miałem wręczać - według "Super Expressu" - mojej małżonce z okazji imienin. Jest drobne sprostowanie. Ten bukiet kwiatów był dla mojej córki z okazji urodzin, bardzo byłem szczęśliwy - oznajmił.

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- Wiem, że z waszego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić, że ja te kwiaty kupiłem za swoje. Nie kupiła mi tego żadna spółka Skarbu Państwa, żaden resort. (...) Panie pośle Kowalski, dobrze pamiętam, kiedy mówiłem do ciebie: "Januszku, nie przynoś tych kwiatów. Dostaniesz autograf, ale kwiatów mi więcej nie przynoś" - wspomniał Tusk.

Zdjęcie sprzed lat Tuska i Kowalskiego

Kowalski to jeden z najczęstszych krytyków Donalda Tuska. Sam przez rok należał do Platformy Obywatelskiej i w 2005 roku kandydował z jej listy do Sejmu. Mandatu wówczas nie uzyskał. Posłem został dopiero w 2019 roku. Przez lata wraca sprawa zdjęcia z 2005 roku, na którym Tusk - obok siedzącego Kowalskiego - podpisuje książkę, a na stole przed rozmawiającymi politykami stoi bukiet kwiatów. W marcu 2022 roku udostępnił je Tusk na Twitterze (obecnie X) z dopiskiem: "Kwiaty przynosił i o zdjęcia prosił".

Kwiaty przynosił i o zdjęcia prosił https://t.co/X2fKvCrK32 — Donald Tusk (@donaldtusk) March 6, 2022 Rozwiń