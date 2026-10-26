Polska Tusk o tym, kto zostanie następcą Pełczyńskiej-Nałęcz: jedna z moich kandydatek Oprac. Kuba Koprzywa |

Donald Tusk o tym, kto zostanie następcą Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Donald Tusk podczas briefingu w Hanoi w Wietnamie pytany był o obsadę na stanowisku szefa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i odpowiedź Szymona Hołowni w tej sprawie.

Donald Tusk Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Premier zapowiadał, że ma dwie kandydatki na to stanowisko. - Jedna i druga to kobieta - dodał.

Tę zapowiedź komentował w Sejmie Hołownia. Podkreślił, że w kwestii dotyczącej podziału odpowiedzialności między koalicjantami za poszczególne ministerstwa "obowiązują ustalenia koalicyjne". Dodał, że głęboko wierzy, iż zostaną one dotrzymane.

Hołownia stwierdził, że on również ma kandydatów i kandydatki na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej. Dopytywany, czy jeżeli w kwestii wyboru szefa MFiPR nie dojdzie do konsensusu, Polska 2050 wyjdzie z koalicji, Hołownia zaprzeczył. - Nie wyjdziemy z koalicji, natomiast nie będziemy uczestniczyć w pracach rządu - zapowiedział.

Donald Tusk o rozliczaniu pieniędzy z KPO

Tusk przypomniał, że przebywał w Indiach, gdy doszło do rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz, a stamtąd przyjechał do Wietnamu. - Nie miałem czasu ani możliwości konsultować z nikim moich planów - zaznaczył.

- W sprawie tego konkretnego resortu opuszczonego przez panią Pełczyńską-Nałęcz chcę powiedzieć bardzo wyraźnie - jesteśmy blisko mety jeśli chodzi o pozyskiwanie, rozliczanie funduszy przede wszystkim z Krajowego Planu Odbudowy - mówił. Powiedział, że udało mu się odblokować "miliardy, które PiS swoją głupotą i złą wolą zablokował". - Ale później trzeba wykonać robotę i to ministerstwo pani Pełczyńskiej było od wykonania tej roboty - przypomniał.

Tusk powiedział, że w sprawie rozliczania pieniędzy z KPO pojawiły się "problemy". - Broniłem, bo wierzyłem w to, że wyjdą na prostą - dodał szef rządu.

Tusk: nie mogę zaryzykować ani jednego euro z KPO Źródło: TVN24

Tusk: jedna z moich kandydatek będzie szefem MFiPR

- Ja w tej chwili nie mogę zaryzykować ani jednego euro. Szkoda tych pieniędzy. My musimy to skutecznie rozliczyć i tam jest naprawdę dużo do nadrobienia - powiedział Tusk.

Premier zaznaczył też, że nie będzie "publicznie krytykował" odejścia byłej minister. - Odeszła, krzyż na drogę. To nie była moja decyzja, to nie ja ją wyrzucałem z jej partii. Wszyscy, którzy poznali panią minister, wiedzą dobrze, że dobrze się stało - powiedział.

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- Ja zaproponuję ten resort osobie, co do której będę miał stuprocentową pewność i zaufanie, że dobrze, do końca, rozliczy ten wielki projekt, bo mówimy o miliardach euro dla Polski, a nie o jakichś partyjnych rozgrywkach - mówił. - Oczywiście, będę otwarty, będę rozmawiał, ale w tej kwestii będę absolutnie zdeterminowany - zapowiedział.

Premier wskazał, że ma "dwie świetne kandydatury", wcześniej mówił, że obie to kobiety. - Jedna z nich obejmie ten urząd, jestem o tym przekonany, i zyska poparcie wszystkich, bo są bezpartyjne i kapitalnie przygotowane do roboty - powiedział.

Tusk o nominacjach ambasadorskich: mogę tylko ponowić apel

Premier pytany był też o sprawę nominacji ambasadorskich. - Fakt blokowania tych pełnych nominacji ambasadorskich dotyka oczywiście też Hanoi i pani ambasador - powiedział szef rządu. Placówką kieruje chargée d'affaires ad interim Joanna Skoczek. - Jest oczywiście w trudniejszej sytuacji niż jej europejskie koleżanki i koledzy, ponieważ w dyplomacji, protokół, hierarchia to wszystko znaczy - dodał.

- Polska jest bezwzględnie w pierwszym rzędzie, powiedziałbym na podium, jeśli chodzi o relacje z Wietnamem, a równocześnie przez upór pana prezydenta nasza pani ambasador ma o wiele trudniejsze warunki pracy niż jej koleżanki i koledzy - powiedział Tusk.

- Ja mogę tylko stąd ponowić apel, bo to jest... no ja nie znajduję słów, bo nie można brać państwa polskiego, polskiej dyplomacji, polskich interesów w taką niewolę tylko dlatego, żeby zrealizować jakiś swój pomysł polityczny. Tak się nie robi - zastrzegł.

Tusk tłumaczył, że to nie jest w jego osobistym interesie i nie ma żadnego osobistego powodu, "żeby się upierać przy tej, innej kandydaturze na ambasadora". - Państwo tego potrzebuje, Polska tego potrzebuje - tłumaczył. - Będę jeszcze na ten temat krzyczał w Polsce, ale no może wreszcie coś dotrze - podsumował.