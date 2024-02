Tusk do Kaczyńskiego. "Ogłosił, że powinniśmy być szczęśliwi, że nie skończyliśmy jak Nawalny. Łaskawca"

Tusk: Ogłosił, że powinniśmy być szczęśliwi, że nie skończyliśmy jak Nawalny. Łaskawca

- Wczoraj prezes Kaczyński ogłosił, że powinniśmy być szczęśliwi, że wtedy, kiedy rządził PiS, nie skończyliśmy jak Nawalny - oznajmił. Jak zaznaczył, "on to powiedział wczoraj do ludzi, do mediów". - Że o co cały ten raban. Dlaczego oni się tak awanturowali. Przecież mógł ich spotkać, i to miał na myśli pewnie i Rafała (Trzaskowskiego), i mnie, i was wszystkich, los Nawalnego. Łaskawca - dodał Tusk.