W Polsce dzieje się zło. Obawiam się, że starania opozycji nie wystarczą. To ludzie muszą mieć poczucie, że miara zła w jakimś sensie się wypełnia - mówił w poniedziałek były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

Były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, aktualny szef EPL Donald Tusk zainaugurował w poniedziałek swoim przemówieniem Festiwal Dyplomatyczny w Białymstoku na tamtejszym uniwersyteckim wydziale prawa. Po wykładzie rozmawiał z dziennikarzami.

"Trudno nie zauważyć, jak daleko posunęła się degrengolada ludzi władzy"

- Miałem pewien dylemat, w jaki sposób rozmawiać na spotkaniu poświęconym polityce międzynarodowej i dyplomacji, rzeczy dość odległych wobec tego, co wydarzało się ostatnio w Polsce. Jednocześnie bardzo trudno nie zauważyć, jak daleko posunęła się degrengolada ludzi władzy - rozpoczął polityk.

- Coraz częściej mam kłopot, jak nazywać te rzeczy, zarówno jak jestem w kraju, jak i za granicą, jak wytłumaczyć to, że szefem NIK, a więc w każdym państwie europejskim i na całym świecie miejscem, gdzie zaufanie, czystość i transparentność jest absolutnie kluczowa, aby ubiegać się o takie stanowisko, został ktoś, kogo chce się aresztować, kontrolować i chcą to zrobić ci, którzy go wybrali - przyznał. - Pomijam już wątek obyczajowy z pokojami na godziny. To wszystko, nawet przy mojej wyobraźni, trudno wytłumaczyć - dodał.

Tusk nawiązał w ten sposób do przeszukań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w siedzibie NIK, w tym w gabinecie szefa Izby Mariana Banasia.

Były premier mówił też, że "poziom kontrowersji osiągnął pułap nieznany w naszej najnowszej historii, ale także poza granicami Polski". - To dla reputacji Polski jest naprawdę rujnujące - ocenił.

- Ludzie na całym świecie łapią się za głowy i zastanawiają, co się tutaj u nas dzieje. To są ludzie, którzy nie myślą źle o Polsce i Polakach, tylko dokładnie odwrotnie. Oni nie są w stanie zrozumieć - i w jakiejkolwiek stolicy jestem, jest ta sama reakcja - jak to jest możliwe: Polacy, kapitalni ludzie, którzy przez tyle lat pokazywali całemu światu, że można piąć się w górę błyskawicznie, Polska, która była takim symbolem sukcesu europejskiego - jak to jest możliwe, że nagle jakaś grupa ludzi dostała władzę w swoje ręce i robi rzeczy, które są nie do zrozumienia nigdzie - mówił Tusk, zaznaczając, że wspomina także o krajach, które "nie są wzorem demokracji". - Przed Polakami jest wielkie sprzątanie, po tym, co oni tutaj narobili - podsumował.

"Dzisiaj w Polsce dzieje się zło, miara się przelała"

Tusk potwierdził, że "z całych sił i serca" będzie wspierać w nadchodzących wyborach prezydenckich Małgorzatę Kidawę-Błońską. - Warto wspierać panią marszałek. Jest bezdyskusyjnie najlepszą kandydatką - ocenił. - Nikt nie ma gwarancji, ale uważam, że jest to na wyciągniecie ręki. Ale to jest jej zdanie, jej wola, jej odpowiedzialność i to ona musi dać radę i jestem przekonany, że da - stwierdził.

- Dzisiaj w Polsce dzieje się zło, ta miara się przelała i to nie raz. Obawiam się, że starania opozycji nie wystarczą. To ludzie muszą mieć poczucie, że ta miara zła w jakimś sensie się wypełnia. Czy ten dość koszmarny obraz władzy dotrze do wyborców do maja? - pytał Tusk. - Nie wiem, jaki będzie wynik wyborów, ale to ten moment, kiedy nikt nie może udawać, że nie widzi, co się dzieje - powiedział.

Jak powiedział były premier, "odór przestępstwa gangu i mafii, który się unosi każdego dnia nad instytucjami w Polsce, wymaga absolutnej jednoznaczności, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce". - Życzyłbym, aby wszyscy kandydaci byli w tej sprawie jednoznaczni - powiedział. - W tej sprawie trzeba powiedzieć "tak" lub "nie". Moja prośba, aby w tej sprawie nie zostawić miejsca na złudzenia, interpretacje - apelował.

Tusk: nikt mnie nie nabierze na łzawe opowieści PiS-owskich polityków

Szef EPL pytany był także o wydarzenia w Pucku, gdzie podczas uroczystości państwowych grupa ludzi zakłóciła okrzykami i gwizdami przemówienie Andrzeja Dudy. Politycy PiS wskazywali, że w grupie tej byli zwolennicy Małgorzaty-Kidawy Błońskiej.

- Wolę rozmowę niż okrzyki, ale też nie znoszę hipokryzji i zwykłego kłamstwa - skomentował Tusk. - Wszędzie, gdzie byłem w Polsce, w kilku kampaniach byłem obiektem różnych zdarzeń i działań. Bywałem także przedmiotem jednoznacznej agresji, także fizycznej, więc nikt mnie nie nabierze na te łzawe opowieści PiS-owskich polityków, że oni są tak zbulwersowani i przerażeni tym, że ktoś krzyknął krytyczną opinię, nawet jeśli ona jest mocna - podkreślił.

Tusk zaznaczył, że wie, "kto w Polsce używa wulgarnych sformułowań, i to nie jest obóz pani marszałek Kidawy-Błońskiej". - Nikt w polityce nie jest doskonały, ale w sprawie agresywności, wulgarnego ataku na przeciwnika PiS nie ma konkurencji. Niech nikt nikomu w Polsce nie wmawia, nawet jeśli jest z tak zwanych mediów publicznych, że to Małgorzata Kidawa-Błońska jest tym agresorem, który atakuje przeciwników. To osoba łagodna, delikatna i kulturalna - powiedział Tusk.

