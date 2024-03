Nasza rozmowa ogniskowała się wokół Ukrainy - powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem Dudą i Joe Bidenem. - Długo rozmawialiśmy o tym, na ile możliwe jest szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej - przyznał. Ocenił, że była to "poważna rozmowa w poważnej chwili". Nawiązał też do pakietu pomocowego dla Ukrainy, który utknął w Izbie Reprezentantów.

- Jest zrozumiałe, że nasza rozmowa ogniskowała się wokół Ukrainy , pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, państw NATO dla Ukrainy. Długo rozmawialiśmy o tym, na ile możliwe jest szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej. Wymienialiśmy uwagi, w jaki sposób mobilizujemy, my Polacy, Unię Europejską na rzecz tej pomocy - przekazał. Jego zdaniem była to "poważna rozmowa w poważnej chwili".

"Od jego indywidualnej decyzji zależy los milionów ludzi"

- Powiedziałem prezydentowi, co jest też dość oczywiste, że ta decyzja o odblokowaniu w Kongresie pomocy dla Ukrainy jest bardzo ważna i dla Ukrainy, na pewno też dla Stanów Zjednoczonych, dla całej wspólnoty Zachodu. My musimy przerwać te spekulacje, czy Stany Zjednoczone są i będą dalej zaangażowane w pomoc Ukrainie. Prezydent Biden powiedział, że jest wciąż optymistą, jeśli chodzi o wyjście z tego impasu - przekazał.

- On musi mieć świadomość i mam nadzieję, że ma już tę świadomość, że od jego indywidualnej de facto decyzji zależy los milionów ludzi - podkreślał Tusk. - Tak naprawdę od jego decyzji zależy dziś, jutro, tysiące istnień ludzkich w Ukrainie. To nie jest jakaś polityczna potyczka, która ma tylko znaczenie tutaj na amerykańskiej krajowej scenie politycznej - dodał.

"Potrzebowaliśmy jasnej deklaracji"

- Ale to, co było dla mnie ważne, w jakimś sensie to był główny cel mojej wizyty, to jednoznaczne potwierdzenie, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana. I że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego jest niepodważalny. I że Amerykanie czują się absolutnie zobowiązani i zawsze będą zobowiązani do natychmiastowego działania, gdybyśmy takiej pomocy potrzebowali - kontynuował Tusk.