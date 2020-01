Tusk: Na horyzoncie widać koniec tej władzy. Być może dlatego szuka coraz bardziej radykalnych środków

Tusk: władza szuka coraz bardziej radykalnych środków

- Mam poważny kłopot ze znajdowaniem słów, bo nie chodzi o to, żebyśmy w Polsce przekrzykiwali się, korzystając z najbardziej radykalnych ocen na opisanie tego, co dzisiaj władza chce z wymiarem sprawiedliwości w Polsce zrobić - mówił w sobotę w Gdańsku szef Europejskiej Partii Ludowej, były przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk.

- Nie ma demokracji bez niezależnych od władzy politycznej sądów - podkreślił Tusk. - Kłopot polega na tym, że mimo że wszystko już zostało powiedziane, to nie na wszystkich to robi wrażenie - zauważył. - Wydaje się, że wielu naszych rodaków ciągle potrzebuje jeszcze czasu, żeby zrozumieć, jak poważne zagrożenie dla nich samych stanowi władza, która chce podporządkować sobie wszystko, włącznie z niezależnymi sądami - dodał.

Tusk: ze strony PiS-u nie widać gotowości do poważnej rozmowy

"Ile wolności oddamy?"

Szef EPL, pytany o możliwe rozwiązanie tego sporu, powiedział, że musi ono przywrócić autentyczny ład zarówno ustrojowy, jak i moralny. Tłumaczył, że "nie ma tu miejsca na negocjacje ile kto zabierze, a ile kto ustąpi". - To tak, jakbyśmy się zastanawiali, ile wolności oddamy - podkreślił. - Ze strony pana (Jarosława) Kaczyńskiego i PiS-u nie widać gotowości do poważnej rozmowy, która mogłaby być podstawą do mądrego i przyzwoitego kompromisu - ocenił.