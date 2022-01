Tusk do premiera i prezesa PiS: jeżeli jest tak, jak mówi minister zdrowia, to na co czekacie?

Z powodu COVID-19 zmarło już w Polsce sto tysięcy osób. - Właśnie tego dnia powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach, rodzinach ofiar pandemii - powiedział na konferencji prasowej szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Zwrócił się także do premiera i szefa PiS: - Jeżeli jest tak, jak mówi minister Niedzielski, że jesteście zwolennikami powszechnych obowiązkowych szczepień, to podejmijcie taką decyzję - wezwał.

Tusk: powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach

- Chciałbym to powiedzieć bez politycznego kontekstu. Liczba ofiar pandemii przekroczyła w Polsce symboliczne - to tragiczna symbolika - sto tysięcy ofiar. Wszyscy mamy czasami wrażenie, to zrozumiałe, że nie chcemy o tym myśleć i że pandemia wszystkich nas przytłacza, ale właśnie tego dnia powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach, o rodzinach ofiar pandemii, o tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich i o tych, których bliscy są w szpitalach - powiedział.

Tusk: jeśli jesteście zwolennikami obowiązkowych szczepień, to podejmijcie taką decyzję

- Panie Kaczyński, panie Morawiecki - zwrócił się do premiera i prezesa PiS. - Jeżeli jest tak, jak mówi minister Niedzielski, minister zdrowia skądinąd, że jesteście zwolennikami powszechnych obowiązkowych szczepień, to podejmijcie taką decyzję. Na co czekacie? - zapytał. - Nie potrzebujecie do tego żadnej większości. To nie jest decyzja Sejmu czy partii politycznej czy opozycji. Jak ktoś ma władzę, to podejmuje odpowiedzialność i decyzje. Jeszcze macie władze, jeszcze odpowiadacie za kraj, za bezpieczeństwo i zdrowie obywateli - oświadczył. - Szczególnie wicepremier (ds. bezpieczeństwa - red.) Kaczyński - dodał.