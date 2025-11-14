Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk o Ziobrze. "Lepiej jakby na Białoruś pojechał"

Donald Tusk
Tusk o Ziobrze: lepiej, jakby na Białoruś pojechał
Źródło: TVN24
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chowa się u Viktora Orbana w Budapeszcie, narażając i tak będące w nie najlepszym stanie nasze relacje z Węgrami - stwierdził premier Donald Tusk. Mówił też o tym, gdzie poseł PiS prawdopodobnie "skończy".

W piątek były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro we wpisie na platformie X stwierdził, że "zawsze działał zgodnie z prawem", natomiast "dziś u steru władzy w Polsce są przestępcy".

"Wniosek o mój areszt to czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu - od Nowaka, przez Giertycha i Grodzkiego, po Gawłowskiego. To także odwet za postępowania dotyczące podejrzeń korupcji jego samego" - napisał.

Dzień wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek o aresztowanie byłego szefa MS na trzy miesiące. Chodzi o zarzuty dotyczące nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.

Tusk: były minister sprawiedliwości ucieka

O wpis Ziobry był pytany na konferencji prasowej w Retkowie w województwie dolnośląskiem premier Donald Tusk. Przypomniał o czasie, gdy pełnił funkcję szefa Rady Europejskiej i chociaż "był wzywany przed komisje śledcze, przed prokuraturę" - to nie korzystał ze swojego immunitetu.

- Policja nie musiała mnie dowozić, nie ukrywałem się w redakcji TV Republika, kiedy mnie wzywała komisja albo prokurator - ironizował szef rządu.

Zdaniem Tuska "ta sytuacja nie wymaga jakichś szczególnych interpretacji". - Są zarzuty, one są oczywiste, bo wiemy, jakiej materii dotyczą. Jest wezwanie, były minister sprawiedliwości ucieka, chowa się u (premiera Węgier Viktora - red.) Orbana w Budapeszcie, narażając też i tak będące w nie najlepszym stanie nasze relacje z Węgrami - mówił.

- Już lepiej jakby na Białoruś pojechał. Zresztą tak skończy prawdopodobnie, tam obok sędziego Szmydta, bo tam będzie bezpieczny, ponieważ Łukaszenko raczej nie przegra "wyborów" - stwierdził.

Białoruś jak "słoneczna Italia". Soft propaganda o kraju Łukaszenki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Białoruś jak "słoneczna Italia". Soft propaganda o kraju Łukaszenki

Gabriela Sieczkowska

Tomasz Szmydt to były polski sędzia, który w maju 2024 roku uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl. Był on jednym z bohaterów tak zwanej afery hejterskiej. Tę sprawę w sierpniu 2019 roku jako pierwsi opisali dziennikarze Onetu. Podali wtedy, że na komunikatorze WhatsApp działała skupiona wokół byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie sędziów sprzeciwiających się zmianom wprowadzanym przez PiS w sądownictwie.

Tusk: Ziobro okazał się zwykłym tchórzem

Według premiera "Ziobro nie tylko lekceważy polskie państwo, polskie prawo, ale okazał się też zwykłym tchórzem". - To, że kwili nieustannie w mediach i uskarża się na swój los, to już zupełnie inna sprawa, ale ja nie miałem jakichś szczególnych oczekiwań co do pana Ziobry, jeśli chodzi o honor czy godność - stwierdził.

- Ci, którzy uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to są ludzie, którzy wiedzą, co zrobili i jaka kara za to może ich spotkać. To jest ten główny powód, dla którego szukają pod skrzydełkami pana Orbana czy Łukaszenki ochrony - ocenił Tusk.

Zbigniew Ziobro bez immunitetu

Sejm w miniony piątek uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Wyrażono również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu 26 zarzutów i zatrzymaniu go przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ziobro przebywa na Węgrzech - jego obrońca zapewnił jednak, że były minister sprawiedliwości nie ukrywa się i wniósł o przesłuchanie w drodze pomocy międzynarodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ziobro będzie ubiegał się o azyl? Obrońca odpowiada

Ziobro będzie ubiegał się o azyl? Obrońca odpowiada

Prokuratura odpowiada na "propozycję" Ziobry

Prokuratura odpowiada na "propozycję" Ziobry

Wśród zarzutów Prokuratury Krajowej wobec Ziobry jest między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz zdecydowanie o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus.

OGLĄDAJ: Kto ma służby, ten ma władzę? "Prezydent się tu okiwał, a Tusk go przechytrzył"
Nawrocki

Kto ma służby, ten ma władzę? "Prezydent się tu okiwał, a Tusk go przechytrzył"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Maciej Kulczyński

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskZbigniew ZiobroMinisterstwo Sprawiedliwości
Czytaj także:
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
METEO
Doprowadzenie "Wielkiego Bu" do sądu
"Wielki Bu" ma trafić do aresztu. Zdecyduje o tym sąd
Lublin
shutterstock_2164840181
Atakują, gdy odporność zawodzi. Mikrobiolog apeluje o czujność
Zdrowie
Tragedia rodzinna w powiecie kłobuckim
Mieli czworo dzieci, dwoje nie żyje. Matka zmarła w połogu, ojciec jest w areszcie
Katowice
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Krajowa "79" zablokowana po wypadku. Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
WARSZAWA
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
BIZNES
47 min
Billie Eilish
"Oddajcie kasę, mordeczki". Czy Billie Eilish mówi to, co myśli wielu?
I co teraz?
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
WARSZAWA
Łucja Gruszczyńska
Jej awans zablokował prezydent. "Dziwna sytuacja"
Polska
Wyrok skazujący w sprawie bójki we Wrocławiu(zdjęcie ilustracyjne)
Członek zarządu Orlen Paliwa oraz likwidator TVP w jednym akcie oskarżenia
Robert Zieliński
imageTitle
Właścicielowi Tottenhamu groziły zarzuty. Z pomocą przybył prezydent Trump
EUROSPORT
Wyrok sądu
Po brutalnym pobiciu 15-latek przebywa w hospicjum. Jest wyrok dla oprawcy
Szczecin
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
BIZNES
shutterstock_1815604325
Powszechny wirus groźniejszy niż przypuszczano? Przełomowe odkrycie
Anna Bielecka
Archidiecezja Łódzka zbada przypadki nadużyć seksualnych od 1945 roku
Zbadają przypadki nadużyć seksualnych w archidiecezji. Powołano komisję
Łódź
shutterstock_1786874834
Lekarze z ukraińskiego frontu biją na alarm. Coraz więcej przypadków zapomnianej choroby
Zdrowie
bAQOoJ09lkNajmtlu8GVbGakHjWlb2XA7L9Olq6Khy0ni66EiB1v9VdIWFcEPqnophiC2xUa2YjIEHu4KihBAVbxASKtFrQ2baVygHJh-Ne1vbQ-0001
Film z tunelu podbija sieć. A chodzi o ważną sprawę
Zdrowie
Kobieta upadła po uderzeniu walizką
Wyjęła w pociągu nóż, obezwładnił ją inny pasażer. Walizką
Lubuskie
Zbigniew Ziobro w Budapeszcie odpowiada na pytania Macieja Warsińskiego z TVN24
Znaleźliśmy Ziobrę w Budapeszcie. Zapytaliśmy go o azyl
Polska
shutterstock_2432713163
Nielegalny import sprzętu. Straty mogą być ogromne
BIZNES
Pałac Kultury i Nauki
Wokół Pałacu Kultury nie powstaną wieżowce
WARSZAWA
Parafia Świętej Anny i Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wartkowicach
Wyrzucają śmieci przez płot. Ksiądz pokazał ich zdjęcia. Prawnik: parafia narażona na odszkodowania
Łódź
Droga ma znaczenie strategiczne. Powstanie też obwodnica Filipowa
Ważny remont na przesmyku suwalskim. Trasa o strategicznym znaczeniu
Białystok
Kadr z filmu "Fight Club"
Kinowy hit miał problemy z cenzurą. Od piątku do obejrzenia w internecie
Kultura i styl
Policja
Ciała trzech osób w samochodzie. To matka, syn i jej brat
Łódź
imageTitle
Kiedy ostatni raz Polska wygrała z Holandią? Trzeba mocno wysilić pamięć
EUROSPORT
Został zatrzymany przez policję, trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Chłopiec opowiedział o gwałcie nauczycielce. Sprawcy grozi dożywocie
Rzeszów
Radiologia prężnie się rozwija
TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie
Anna Bielecka
Donald Tusk na konferencji w Retkowe
Tusk zapowiada: nie cofnę się ani o milimetr
Polska
Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych (zdjęcie ilustracyjne)
Oddał w stronę policjantów kilka strzałów. Zostali ranni w rękę i udo
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica