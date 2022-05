Tusk o "prawdopodobnie najdroższym ministrze świata". Ziobro odpowiada

- Minister Zbigniew Ziobro, prawdopodobnie najdroższy minister świata, droższy nawet niż czereśnie - powiedział Tusk, nawiązując prawdopodobnie do zdjęć, które krążą w internecie i pokazują, że cena czereśni to 260 złotych za kilogram . - Według Polaków Ziobro jest wart 0,7, bo tyle w ostatnim sondażu ma on i jego partia - dodał Tusk

Zwrócił uwagę, że to właśnie Ziobro "blokuje te ponad 700 miliardów złotych środków europejskich, które wciąż czekają na Polskę". Tusk zauważył, że jedna trzecia tej kwoty wystarczyłaby, by dać 20-procentową podwyżkę sferze budżetowej.

Zaapelował też do prezesa PiS. - Panie prezesie Kaczyński, jeśli boi się pan zagłosować za usunięciem go z rządu, opozycja może to zrobić swoimi rękami, nie musi się pan obawiać, wystarczy nie głosować, wystarczy wstrzymać się od głosu i to wotum nieufności, jakie jutro złożymy w Sejmie przejdzie. Polska uwolni się od tego najdroższego ministra świata - powiedział Tusk.