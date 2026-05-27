Polska Tusk ostrzega w sprawie fałszywych alarmów: pójdziecie siedzieć Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk o fałszywych alarmach: to są poważne przestępstwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w środę w TVN24, że w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano trzy osoby. Mówił, że "to są dwudziestolatkowie". - To są osoby, które już miały problemy z prawem w tego typu kwestiach - dodał.

Tusk apeluje po fałszywych alarmach: nie róbcie tego

Sprawę zatrzymań skomentował przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk. Zapewniał, że rządowi zależało na jak najszybszym wykryciu sprawców.

Donald Tusk Źródło zdjęcia: TVN24

- Sprawa jest poważna, bo są bardzo poważne konsekwencje tego typu działań. Sprawcy są bardzo młodzi, prace trwają, będą kolejne zatrzymania - poinformował szef rządu. - Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy, czy to dla "fejmu", czy to dla osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości - dodał Tusk.

Powiedział, że policja "jest na tropie" i "lada chwila będzie dotyczyło to sprawców tego ostatniego zdarzenia, jakim było fałszywe zawiadomienie o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego".

- Każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa - powiedział.

Dowiedz się więcej: Tak przebiegała interwencja. Minuta po minucie

Jak mówił premier, "to jest przestępstwo, za które można pójść siedzieć na długie, długie lata do więzienia". - Zwracam się do wszystkich, którym taki pomysł wpada do głowy. Nie róbcie tego, szkodzicie państwu polskiemu, szkodzicie potencjalnym ofiarom prawdziwych zdarzeń i przede wszystkim weźcie to wszyscy sobie naprawdę tak do serca - pójdziecie siedzieć, jeśli będziecie robić takie rzeczy - podkreślił szef rządu.

Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami

Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił wcześniej w TVN24, że wobec jednej z zatrzymanych osób jest już zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy, a trzecia osoba to "świeże zatrzymanie". Minister potwierdził ustalenia dziennikarza tvn24.pl Roberta Zielińskiego i reportera "Superwizjera" Macieja Dudy, którzy informowali we wtorek, że w sprawie fałszywych alarmów doszło do pierwszych zatrzymań.

W sobotę 23 maja służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna zdecydowała się wyłamać zamki drzwi w związku ze zgłoszeniami o zagrożeniu życia. Te okazały się nieprawdziwe.

Kilka dni wcześniej policja interweniowała - tak samo po fałszywym, jak się okazało, alarmie - w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz na warszawskiej posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. O interwencji służb przed blokiem, w którym mieszka, informował też były szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

OGLĄDAJ: Szef MSWiA: będą kolejne zatrzymania Zobacz cały materiał