Polska Premier Donald Tusk o zabójstwie Rosjanina. "W Polsce byłby to pierwszy przypadek" Oprac. Filip Czerwiński |

Donald Tusk o zabójstwie Rosjanina. "W Polsce byłby to pierwszy przypadek" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wiktor Dąbkowski/PAP

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W czwartek rano szef rządu poinformował na portalu X o zatrzymaniu podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina. Zatrzymany miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.

W czwartek po południu premier przybył do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że służby traktują sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej bardzo poważnie i dodał, iż "istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy".

- Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. To byłby pierwszy przypadek nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obecnego państwa - mówił Tusk.

Premier zaznaczył, że są to na razie hipotezy, jednak trzeba je "bardzo poważnie traktować".

Domniemany zabójca Rosjanina zatrzymany

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział na czwartkowej konferencji, że zatrzymanie to duży sukces policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaznaczył, że na początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Osoby te zostały zwolnione.

Jak dodał, zatrzymany posługiwał się paszportem gruzińskim i jest to osoba "typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022".

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał natomiast, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Zauważył, że w ubiegłych latach obce służby stosowały mechanizm polegający na wynajmowaniu przestępców i kryminalistów.

Dodał, że wówczas nie dotyczyło to morderstw, tylko na przykład pobić na zlecenie. - Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili, więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz - przekazał.

Zastrzelony krytyk Władimira Putina

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. W czwartek jej rzecznik prokurator Marcin Kozak poinformował Polską Agencję Prasową, że postępowanie przejęła Prokuratura Krajowa.

Według ustaleń do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (województwo lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Zastrzelony to obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Urodził się w 1981 roku w Rosji. Artysta głośno krytykował rosyjski reżim. Malował karykatury - wielokrotne przedstawiał na nich Władimira Putina, Józefa Stalina, jak i innych dyktatorów - w tym przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

Siemion Skriepiecki w czasie występu w Berlinie Źródło zdjęcia: Simon Skrepetski/Facebook

Skriepiecki był aktywny w mediach społecznościowych - między innymi na TikToku, Telegramie czy YouTubie, na którym śledziło go kilkadziesiąt tysięcy osób. Jego prace ukazywały korupcję rządzących, opresję wobec społeczeństwa, ubóstwo i imperialistyczne zapędy współczesnej Rosji.

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