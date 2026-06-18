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Premier Donald Tusk o zabójstwie Rosjanina. "W Polsce byłby to pierwszy przypadek"

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Donald Tusk
Donald Tusk o zabójstwie Rosjanina. "W Polsce byłby to pierwszy przypadek"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wiktor Dąbkowski/PAP
W czwartek pod Warszawą został zatrzymany mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie w Białej Podlaskiej Rosjanina, który był krytykiem Władimira Putina. Jak powiedział premier Donald Tusk, istnieje obawa, że mogło to być zabójstwo na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w Polsce.

W czwartek rano szef rządu poinformował na portalu X o zatrzymaniu podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina. Zatrzymany miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.

W czwartek po południu premier przybył do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że służby traktują sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej bardzo poważnie i dodał, iż "istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy".

- Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. To byłby pierwszy przypadek nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obecnego państwa - mówił Tusk.

Premier zaznaczył, że są to na razie hipotezy, jednak trzeba je "bardzo poważnie traktować".

Domniemany zabójca Rosjanina zatrzymany

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział na czwartkowej konferencji, że zatrzymanie to duży sukces policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaznaczył, że na początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Osoby te zostały zwolnione.

Jak dodał, zatrzymany posługiwał się paszportem gruzińskim i jest to osoba "typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022".

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał natomiast, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Zauważył, że w ubiegłych latach obce służby stosowały mechanizm polegający na wynajmowaniu przestępców i kryminalistów.

Dodał, że wówczas nie dotyczyło to morderstw, tylko na przykład pobić na zlecenie. - Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili, więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz - przekazał.

Zastrzelony krytyk Władimira Putina

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. W czwartek jej rzecznik prokurator Marcin Kozak poinformował Polską Agencję Prasową, że postępowanie przejęła Prokuratura Krajowa.

Według ustaleń do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (województwo lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Zastrzelony to obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Urodził się w 1981 roku w Rosji. Artysta głośno krytykował rosyjski reżim. Malował karykatury - wielokrotne przedstawiał na nich Władimira Putina, Józefa Stalina, jak i innych dyktatorów - w tym przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

Siemion Skriepiecki w czasie występu w Berlinie
Siemion Skriepiecki w czasie występu w Berlinie
Źródło zdjęcia: Simon Skrepetski/Facebook

Skriepiecki był aktywny w mediach społecznościowych - między innymi na TikToku, Telegramie czy YouTubie, na którym śledziło go kilkadziesiąt tysięcy osób. Jego prace ukazywały korupcję rządzących, opresję wobec społeczeństwa, ubóstwo i imperialistyczne zapędy współczesnej Rosji.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZabójstwoRosjaDonald TuskGruzjaPolicjaABWProkuratura KrajowaProkuraturaWładimir Putin
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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