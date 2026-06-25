Polska Donald Tusk o współpracy z USA: wymaga stałej aktywności i takiej naszej czułości Mikołaj Stępień |

Donald Tusk: współpraca obronna z USA wymaga stałej aktywności Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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W czwartek w Gdańsku z udziałem premiera Donalda Tuska odbyło się spotkanie liderów wschodniej flanki, którego celem jest koordynacja działań i polityki państw regionu zagrożonych przez agresywne działania Rosji. W rozmowach udział wzięli premierzy i prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii, a także komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Darius Kubilius.

- Jak wiecie, Polska bardzo nalegała już od lat właściwie, aby obrona flanki wschodniej była wspólną odpowiedzialnością całej Unii Europejskiej. Między innymi z tego powodu także w naszych dzisiejszych rozmowach i pracach uczestniczyła szefowa komisji i także komisarz Kubilius, odpowiedzialny za obronę - mówił szef polskiego rządu na konferencji po zakończeniu rozmów.

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Premier poruszył także kwestię współpracy z USA w zakresie polityki bezpieczeństwa. - Podzielamy wszyscy ten pogląd, że więzi transatlantyckie, współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności i takiej naszej czułości wręcz, tak aby nie ucierpiały wskutek różnych politycznych turbulencji - powiedział. Dodał, że takie stanowisko liderzy flanki wschodniej będą również prezentować na najbliższym szczycie NATO w Ankarze.

- Nikt tu nie ma wątpliwości, że obecność amerykańska i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy i naszych państw - zaznaczył.

Konferencja po spotkaniu liderów wschodniej flanki Źródło zdjęcia: TVN24

Przekazał, że jako grupa państw bezpośrednio graniczących z Ukrainą, Rosją i Białorusią, będą ściśle współpracować nad "wszelkiego typu reakcjami" na wypadek eskalacji zagrożenia ze wschodu. Podkreślił też, że państwa wschodniej flanki należą do wiodących, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, a Polska jest w tym zakresie rekordzistą, przeznaczając około siedmiu procent PKB na ten cel.

- Flanka wschodnia dzisiaj w Gdańsku pokazała pełną jedność i pełną solidarność. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy planują coś złego wobec kogokolwiek z nas i naszych państw - zaznaczył Tusk.

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