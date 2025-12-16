Tusk o telefonach do Nawrockiego: zaprzestałem, nie przynosiło to rezultatu Źródło: TVN24

Donald Tusk był pytany we wtorek, w drodze powrotnej ze szczytu w Helsinkach, o spór prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

- Nie będę komentował przeszłości prezydenta i kwestii ustawek, czy generalnie swoistego hobby pana prezydenta, to nie do mnie to już należy. Jest wybrany, jest prezydentem, więc wyborcy przynajmniej po części zaakceptowali taki, a nie inny życiorys (Nawrockiego) - skomentował Tusk.

Prezydent w poniedziałkowym wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedział m.in., że szef MSZ ma "krótki lont" i nie trzyma ciśnienia. Był też pytany o słowa Sikorskiego, który w trakcie rozmowy z kanałem "Didaskalia" na YouTubie powiedział, że obaj z prezydentem mieli w przeszłości "quasi-rycerskie epizody". "On w Afganistanie, a pan prezydent w lesie" - brzmiała prośba WP o komentarz.

"On w Afganistanie z aparatem, a ja w lesie z pięściami? Jeżeli minister Sikorski czuje się rycerzem, to wypada mi pogratulować mu dobrego samopoczucia" - odpowiedział na to Nawrocki.

Między Nawrockim a Sikorskim trwa również spór o nominacje ambasadorskie, a w ostatnim czasie przyczynkiem do kolejnej politycznej przepychanki między środowiskiem prezydenta z szefem MSZ stało się brudne auto, które czekało na prezydenta na łotewskim lotnisku.

Tusk o "nieodbieraniu telefonu" przez Nawrockiego

Szef rządu podkreślił, że ważniejsze dla niego od "wymiany złośliwości między prezydentem a premierem Sikorskim" jest to, że "prezydent Nawrocki i jego otoczenie odmawia de facto współpracy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną".

- Prawie codziennie spotykam się z próbami podważania autorytetu polskiego rządu i Polski przez kogoś z otoczenia prezydenta i to bardzo źle służy naszym interesom. Podjąłem naprawdę, i to bardzo łatwo udowodnić, próby bliskiej współpracy z prezydentem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale od wielu tygodni nie ma właściwie żadnej reakcji, włącznie z nieodbieraniem telefonu - przyznał premier.

- Początki (współpracy - red.) były nie najgorsze muszę powiedzieć. Przynajmniej prezydent odpowiadał na SMS-y albo na telefon - dodał.

Tusk zaznaczył, że "ta współpraca wydaje się oczywistą koniecznością i konstytucyjnym obowiązkiem, a niestety pan prezydent i jego ludzie raczej robią wszystko, żeby utrzymać konflikt i przede wszystkim, żeby wkraczać też w kompetencje, które są kompetencjami rządu".

Premier dopytywany o to, czy jeszcze dzwoni lub piszę do prezydenta, odpowiedział: - Nie, zaprzestałem, nie przynosiło to rezultatu.

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj dopytywał, kiedy po raz ostatni próbował tej formy kontaktu z głową państwa. - Nie wnikajmy w szczegóły. Ostatnio chyba kilka dni temu jeszcze spróbowałem - powiedział Tusk.

