Tusk o wpisie Sikorskiego: Niepotrzebna ekstrawagancja. Po naszej rozmowie będzie się tego wystrzegał

Europoseł, były minister Radosław Sikorski udostępnił na Twitterze zdjęcie wzburzonej bałtyckiej wody w miejscu, w którym na powierzchnię wydobywał się gaz z rurociągów Nord Stream. Do fotografii dodał krótki wpis: "Thank you, USA". Wywołało to lawinę komentarzy, nie tylko w Polsce. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa podczas konferencji prasowej zapytała, "czy to oficjalne oświadczenie, że był to atak terrorystyczny?".