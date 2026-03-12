Logo strona główna
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Polska

Tusk: w piątek rano odpowiedź polskiego rządu

Donald Tusk
"Ustawa jest tylko o tym, jak pieniądze z mechanizmu SAFE przyjdą do Polski, to gdzie trafią i w jaki sposób będą wydawane"
Źródło: TVN24
Donald Tusk zareagował na informację, że prezydent Karol Nawrocki zapowiedział weto ustawy o programie SAFE. Premier poinformował, że w piątek rząd odpowie na ten rozwój sytuacji. "Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu" - skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" - napisał w serwisie X Donald Tusk.

Kosiniak-Kamysz: będziemy realizować plan B

Krytycznie posunięcie prezydenta ocenił też wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Pan Prezydent Karol Nawrocki miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego. Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie. Prezydent z tej okazji nie skorzystał. To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski!" - napisał w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu. Szczególnie, gdy na świecie pojawiają się nowe wojny i nowe zagrożenia. Nie możemy pozostać bierni i liczyć na wyimaginowane zyski i kreatywną księgowość, które nie poprawią siły naszej armii. Nie mamy czasu na czekanie i na puste obietnice" - dodał wicepremier.

Weto Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy o programie SAFE.

Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

- W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością, zarówno polityczną, jak i prawną - dodał prezydent.

Klatka kluczowa-287637
Całe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: prezydent.pl

Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni to na przykład dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, policja czy SOP.

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd może skorzystać z około 43,7 miliarda euro (prawie 190 miliardów złotych) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 procent środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

OGLĄDAJ: Prezydent nie podpisze ustawy o SAFE. "Powiedział żołnierzom: nie ufam wam"
Mirosław Różański

Prezydent nie podpisze ustawy o SAFE. "Powiedział żołnierzom: nie ufam wam"
WYDANIE SPECJALNE

Mirosław Różański
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Program SAFEKarol NawrockiDonald TuskWładysław Kosiniak-KamyszbezpieczeństwoobronnośćMinisterstwo Obrony NarodowejWojsko Polskie
