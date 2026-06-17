Polska Donald Tusk o ustawie w sprawie kontroli płac w służbie zdrowia. "Prezydent się nie zorientował" Mikołaj Gątkiewicz Kuba Koprzywa Zespół autorów |

Tusk o ustawie w sprawie kontroli zarobków w SPZOZ: prezydent się nie zorientował Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Premier podczas środowego briefingu w KPRM zauważył, że w lipcu w życie wejdzie Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, który umożliwi także kontrole płac w publicznej służbie zdrowia. - Będziemy oprócz tej ustawy lipcowej i tej, która mam nadzieję będzie na tym posiedzeniu Sejmu przyjęta, we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu - zapowiedział Donald Tusk.

Donald Tusk Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Jak podkreślił, jest otwarty na propozycje reformy służby zdrowia, niezależnie od tego, od jakiej partii one by wyszły. - My swoje propozycje przygotujemy, będę otwarty na każdą korektę, byleby to zrobić naprawdę szybko i odważnie - zapewnił Tusk.

Zwrócił jednak uwagę, że część reform jest blokowana przez opozycję i pałac prezydencki. - Ta gra jest bardzo cyniczna ze strony niektórych naszych oponentów - ocenił. - Wiecie, ile ja mam podpowiedzi, zrób pan to, to, to i to? Proszę bardzo, tylko na końcu dostanę weto. Przecież cały czas na tym też problem polega - podkreślił premier.

Donald Tusk o kontroli zarobków w publicznej służbie zdrowia i podpisie Karola Nawrockiego

- Wiecie, dlaczego w lipcu wchodzi ta ustawa, dzięki której będzie można kontrolować zarobki w SPZOZ-ach (Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej)? - pytał. - Tylko dlatego, że to zdanie, ten punkt był zaszyty w zupełnie innej ustawie. Znaczy powiem wam wprost, prezydent się nie zorientował - powiedział Tusk.

18 grudnia 2025 roku Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie jawności umów jednostek sektora finansów publicznych. Ustawa popisana przez prezydenta dokonywała zmian w pięciu ustawach. Zmiany zakładają między innymi powstanie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, który ruszy od 1 lipca 2026 roku.

W rejestrze będą udostępniane informacje o umowach zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych lub na ich rzecz. System ma być jawny i umożliwić wyszukiwanie informacji oraz wgląd do nich. W rejestrze udostępniane będą między innymi takie dane jak okres, na jaki umowa została zawarta, wartość umowy czy jej status.

Nadużycia w służbie zdrowia

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia o nadużyciach, jakich politycy mieli dopuścić się w służbie zdrowia. Jednym z nich jest przypadek radnego KO Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w trakcie specjalizacji w 2025 roku zarobił 1,6 miliona złotych. Kacprzyk złożył w tym tygodniu rezygnację z członkostwa w partii.

Z kolei w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodziny byli przyjmowani bez kolejki, a na zlecone badania czekali w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu dla VIP-ów - podał portal Zero.pl.

Działania w tej sprawie zapowiedział już premier. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przedstawił cztery punkty, nad którymi - według Lewicy - dyskusja powinna rozpocząć się "w trybie natychmiastowym".

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