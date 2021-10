Donald Tusk: Jarosława Kaczyńskiego zawsze irytowało, że są jakieś ograniczenia dla jego woli

Donald Tusk w "Faktach po Faktach" mówił o jego zdaniem możliwym scenariuszu, w którym rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. - W Polsce mamy do czynienia z władzą, która w swoim rdzeniu jest antyeuropejska, albo co najmniej eurosceptyczna - mówił. - To, co może zatrzymać ten proces, o tym jestem absolutnie przekonany, to poczucie tej władzy, poczucie PiS-u, że nie ma na to zgody większości Polaków - tłumaczył.

Lider Platformy Obywatelskiej, były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk był gościem piątkowego wydania "Faktów po Faktach". W programie poruszono temat wczorajszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego i uznał, że część przepisów Traktatu o Unii Europejskiej jest niezgodna z polską konstytucją. Tusk tego samego dnia - w związku z tym wyrokiem - zapowiedział zgromadzenie w niedzielę na godzinę 18. "Tylko razem możemy ich zatrzymać" - zaznaczył.

- Zapraszam wszystkich - powiedział Tusk w "Faktach po Faktach". - Zapraszam, bo czuję się zobowiązany, jako Polak, który był szefem Rady Europejskiej, do szczególnej troski o to, co się dzieje w naszym członkostwie w Unii Europejskiej - tłumaczył. - Ten problem traktuje śmiertelnie poważnie - uprzedził.

- Ostrzegałem od wielu, wielu miesięcy wszystkich, że ten marsz na polexit, przygotowywanie Polski do wyjścia z Unii Europejskiej, jest projektem serio. To się naprawdę może zdarzyć - tłumaczył.

- Nikt jeszcze nie testował tej ścieżki - mówił dalej. Wspomniał tu, że brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii było wynikiem "politycznej pomyłki premiera, który chciał przy pomocy referendum raczej utrzymać ich w Unii".

- W Polsce mamy do czynienia z władzą, która w swoim rdzeniu jest antyeuropejska, albo co najmniej eurosceptyczna. Samego Jarosława Kaczyńskiego zawsze irytowało, było to dla niego właściwie nie do zaakceptowania, że są jakieś ograniczenia dla jego woli, czy to jest konstytucja, czy niezależne sądy, czy niezależne media, czy Unia Europejska - stwierdził. - On nie spocznie, dopóki nie wyzwoli siebie samego z tego typu ograniczeń - ocenił.

Tusk: gra Kaczyńskiego jest bardzo czytelna

Tusk przyznał przy tym, że wyjście Polski ze Wspólnoty jest "częścią strategicznego myślenia" Jarosława Kaczyńskiego.

- To, co może zatrzymać ten proces, o tym jestem absolutnie przekonany, to poczucie tej władzy, poczucie PiS-u, że nie ma na to zgody większości Polaków - wskazał.

Zwrócił przy tym uwagę, że "od kilku dni mamy do czynienia z narracją, że europejskie pieniądze wcale nie są nam potrzebne".

- Dlaczego o tym wspominam? Gra Kaczyńskiego jest bardzo czytelna. Dopóki Polska jest jednoznacznie biorcą pieniędzy z Unii Europejskiej, to poparcie jest bardzo wysokie. Pozostaje kwestią otwartą, jak się będą zmieniały nastroje w Polsce, kiedy będziemy się powoli zrównywali z tymi wydatkami i tym, co dostajemy. Bo jesteśmy krajem, tak czy inaczej, coraz lepiej rozwiniętym i prędzej czy później ten moment nastąpi - opisał.

Zastrzegł, że nie będzie w tej rozmowie, "przez grzeczność i przyzwoitość, cytował mędrców tej epoki jak poseł Suski" i tego "co oni mówią na temat Unii Europejskiej". - Ale ten proces zohydzania Unii jest namacalny, to widać jak na dłoni - zauważył.

- Dlatego proszę mnie nie pytać o precyzyjne punkty planu Kaczyńskiego - zaznaczył. - Co do celu, do jakiego on zmierza, nie ma wątpliwości. To jest Polska poza strukturami Zachodu, poza Unią Europejską - oświadczył.

Tusk: Istotą Unii jest to, żeby się godzić co do pewnych ustaleń. Kaczyński tego nie chce

W programie przywołano słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2019 roku, który podczas rozmowy z poruszającą się na wózku Justyną Kieresińską z Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych powiedział między innymi: "Ja chcę, żeby się zmieniło, i z całą pewnością się zmieni. Tylko jest taka prośba o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać".

W myśl tych słów prowadzący program Grzegorz Kajdanowicz zapytał: "Gdyby Unia nam nie przeszkadzała, to może nie byłoby problemów?".

- To jest gra Kaczyńskiego, która przynosi różne negatywne efekty. To gra, która dezintegruje Unię jako całość, bo przecież Kaczyński nie jest odosobniony. Jest kilku polityków w Europie, którzy z rozbijania i zohydzania Unii zrobili swoją strategię polityczną - skomentował Tusk.

- Kaczyński wie, wszyscy mają taką nadzieję, że nie przekształci Unii Europejskiej w zlepek skonfliktowanych państw, gdzie jakiś watażka polityczny typu Kaczyńskiego będzie forsował wyłącznie swoje pomysły, przeciwko wszystkim, i u siebie w domu i na zewnątrz - mówił dalej.

Zwracał przy tym uwagę, że "tak naprawdę istotą Unii Europejskiej jest to, żeby się godzić co do pewnych ustaleń i standardów". - Kaczyński tego nie chce, nie rozumie i nie potrafi - podkreślił.

Donald Tusk w "Faktach po Faktach" TVN24

Spotkanie na placu Zamkowym. "Gospodarzem jest Warszawa"

Na pytanie, czy niedzielne wydarzenie będzie wydarzeniem partyjnym, Tusk przekazał, że pierwszym politykiem, do jakiego zadzwonił w tej sprawie był Szymon Hołownia, szef ruchu Polska 2050. Wymienił, że zaprosił także Roberta Biedronia z Lewicy. Dodał, że szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz nie odebrał od niego telefonu, a także nie oddzwonił. - Chyba ze względu na jakieś zebranie - sugerował.

- Ja nie jestem gospodarzem. Ja dałem sygnał - zaznaczył. - Zaproponowałem miejsce i godzinę. Gospodarzem jest Warszawa, warszawiacy - zapewnił.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24