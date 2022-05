Donald Tusk o Unii Europejskiej i NATO: wyprowadzenie Polski z Unii będzie oznaczać katastrofę

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w czwartek w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie Zielonogórskim mówił między innymi o Unii Europejskiej. - Jeżeli górę wezmą emocje, ludzie, środowiska, interesy i okaże się, że za dwa, trzy lub pięć lat Unia Europejska się rozpadnie, albo Polska zostanie wyprowadzona z Unii Europejskiej, byłaby to katastrofa o konsekwencjach trudnych do wyobrażenia - powiedział były premier.

Tusk: sytuacja na Ukrainie pokazuje nam też, jaki kruchy jest ten świat

- Wydaje się, że ta lekcja ukraińska pokazuje nam dziś najwyraźniej, (...) jak ważne dla naszego fundamentalnego bezpieczeństwa, właściwie to jest kwestia "być albo nie być" Polski i nas jako ludzi w tej części świata, jak ważne jest to, że udało się Polskę zakorzenić w strukturach Zachodu, że mimo różnych turbulencji, napięć, Zachód nie rozpadł się, choć próby, jak wiecie trwają - powiedział Tusk.

Podkreślił, że to ważne, iż główne siły polityczne w Polsce i w Europie "nie działają w sposób jakiś taki bardzo zorganizowany i zdeterminowany na rozbicie tego świata, w jakim my, Polacy od kilkunastu lat żyjemy i funkcjonujemy". - Sytuacja na Ukrainie pokazuje nam też, jaki kruchy jest ten świat - dodał szef PO.

Tusk: ich główną tezą polityczną jest rozbicie wspólnoty Unii i NATO

Jak stwierdził, bezpieczeństwo Polski jest wynikiem i konsekwencją dzisiejszego zakorzenienia w UE i w NATO . - Jeżeli górę wezmą emocje, ludzie, środowiska, interesy i okaże się, że za dwa, trzy lub pięć lat Unia Europejska się rozpadnie, albo Polska zostanie wyprowadzona z Unii Europejskiej, byłaby to katastrofa o konsekwencjach trudnych do wyobrażenia - oświadczył szef PO. - Jako historyk mam stu procentowe przekonanie, że rozbicie Zachodu, rozluźnienie w Unii, wyprowadzenie Polski z Unii oznaczać będzie katastrofę - dodał.

Zauważył, że oni wszyscy powtarzają te same tezy, że liberalna demokracja jest zgniła, prawa człowieka to wymysł mający osłabić zdrowy naród, a mniejszości i inny kolor skóry lub orientacja seksualna to coś, co powinno być w ogóle wyeliminowane z naszego życia publicznego. - I na końcu ich główną tezą polityczną jest rozbicie wspólnoty Unii i NATO - powiedział były premier.