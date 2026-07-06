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Donald Tusk o umowie w sprawie pocisków. "Sauron ze wschodu raczej nie będzie zadowolony"

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Donald Tusk
Tusk o umowie w sprawie pocisków. "Sauron ze wschodu raczej nie będzie zadowolony"
Źródło wideo: X/Donald Tusk
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
Premier Donald Tusk poinformował o rozpoczętej współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową i amerykańską firmą Anduril Industries w sprawie produkcji pocisków Barracuda-500M w Bydgoszczy. Nawiązał przy tym do "Władcy Pierścieni".

- Uwaga. Mam złą wiadomość dla Mordoru. Anduril rozpoczyna współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową. I nie, nie chodzi tu o ten kultowy miecz z "Władcy Pierścieni", tylko o autonomiczne rakietowe pociski manewrujące Barracuda 500 - powiedział w opublikowanym w poniedziałek nagraniu szef rządu. 

- Właśnie podpisaliśmy umowę z Anduril Industries na produkcję nawet trzech tysięcy takich pocisków rocznie i to tutaj, u nas, w Bydgoszczy - kontynuował. 

Tusk przekazał, że Barracudy można wystrzeliwać zarówno z lądu jak i z powietrza, a ich zasięg wynosi do 900 kilometrów. Opisał, że są "tanie, dobre i szybkie". - A na całym przedsięwzięciu skorzysta polski przemysł i polskie wojsko - podsumował.

- Sauron ze wschodu raczej nie będzie zadowolony - powiedział na koniec premier.

Umowa w sprawie produkcji pocisków Barracuda-500M

W poniedziałek w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 z firmą Anduril Industries w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków manewrujących.

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że realizacja umowy pozwoli na montaż, a następnie produkcję oraz obsługę eksploatacyjną pocisków manewrujących Barracuda w spółkach PGZ. W dalszej kolejności strony będą pracować nad ich polską wersją.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald Tuskobronność
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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