Polska Donald Tusk o umowie w sprawie pocisków. "Sauron ze wschodu raczej nie będzie zadowolony" Oprac. Justyna Sochacka |

Tusk o umowie w sprawie pocisków. "Sauron ze wschodu raczej nie będzie zadowolony" Źródło wideo: X/Donald Tusk Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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- Uwaga. Mam złą wiadomość dla Mordoru. Anduril rozpoczyna współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową. I nie, nie chodzi tu o ten kultowy miecz z "Władcy Pierścieni", tylko o autonomiczne rakietowe pociski manewrujące Barracuda 500 - powiedział w opublikowanym w poniedziałek nagraniu szef rządu.

- Właśnie podpisaliśmy umowę z Anduril Industries na produkcję nawet trzech tysięcy takich pocisków rocznie i to tutaj, u nas, w Bydgoszczy - kontynuował.

Tusk przekazał, że Barracudy można wystrzeliwać zarówno z lądu jak i z powietrza, a ich zasięg wynosi do 900 kilometrów. Opisał, że są "tanie, dobre i szybkie". - A na całym przedsięwzięciu skorzysta polski przemysł i polskie wojsko - podsumował.

- Sauron ze wschodu raczej nie będzie zadowolony - powiedział na koniec premier.

Zła wiadomość dla Mordoru. pic.twitter.com/b8LcDAGAWS — Donald Tusk (@donaldtusk) July 6, 2026 Rozwiń

Umowa w sprawie produkcji pocisków Barracuda-500M

W poniedziałek w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 z firmą Anduril Industries w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków manewrujących.

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że realizacja umowy pozwoli na montaż, a następnie produkcję oraz obsługę eksploatacyjną pocisków manewrujących Barracuda w spółkach PGZ. W dalszej kolejności strony będą pracować nad ich polską wersją.