Polska Donald Tusk o transkrypcji małżeństw jednopłciowych: wojny z gminami nie będzie Mikołaj Stępień |

Tusk o transkrypcji małżeństw jednopłciowych: żadnej wojny z gminami nie będzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Michał Zieliński

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W sobotę ulicami Warszawy przejdzie Parada Równości. W czasie konferencji prasowej w Łomży premier Donald Tusk był pytany, czy społeczność LGBT w Polsce może liczyć na przychylność koalicji rządowej.

W odpowiedzi zwrócił uwagę, że rząd "w sposób ostrożny, wyważony i odpowiedzialny" starał się i doprowadził do finału prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, która "czeka teraz na podpis prezydenta".

- Ona powinna dać ludziom poczucie, że wszyscy są traktowani w sposób równy przez państwo, przez prawo - oznajmił szef rządu. Jak mówił, ustawa dotyczy tego aby "osoby najbliższe", jak i pary partnerskie mogły w ramach tej ustawy "korzystać z pomocy i opieki państwa".

- Mam nadzieję, że prezydent złoży podpis pod tą ustawą(...). To nie jest jeszcze wszystko, ale to jest ważny krok i dobrze byłoby ten etap mieć już za sobą - dodał.

Tusk o ustawie o statusie osoby najbliższej: powinna dać ludziom poczucie, że wszyscy są traktowani w sposób równy Źródło: TVN24

Premier o transkrypcji małżeństw jednopłciowych: procedury są dość jasne

Pytano go również o kwestię gmin, które - mimo marcowego wyroku NSA i rozporządzenia w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą - zapowiedziały, że nie będą dokonywać tych transkrypcji.

- Te procedury są chyba dość jasne. Jak wiecie państwo, te decyzje urzędników mogą być zaskarżane przez zainteresowanych. Ludzie nie są też przywiązani do urzędów tam, gdzie mieszkają. Można zgłaszać się do urzędu w innych miejscowościach - odpowiedział Tusk.

- Będę chciał wszystkich namawiać, żeby nie robić z tego wojny domowej. Tu chodzi tak naprawdę o to, żeby ludzie, którzy mają inny sposób życia, nie czuli się wyobcowani i żeby nie utrudniać ich życia, ich codzienności. I tak nie jest najłatwiejsza, mówiąc wprost - zaznaczył.

Dodał, że "żadnej wojny z gminami też nie będzie". - Musimy spokojnie przyzwyczaić się do tego, że nadszedł czas, aby ludzie o różnych poglądach, różnych stylach życia, o różnych preferencjach seksualnych, każdy bez wyjątku, czuł się w Polsce pełnoprawnym obywatelem i człowiekiem szanowanym - zaznaczył.

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