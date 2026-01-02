Tusk o tragedii w Szwajcarii. "Jesteśmy gotowi do udzielenia opieki medycznej"

Pożar w szwajcarskim kurorcie

"Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie" - napisał w piątek na X szef rządu.

Zaznaczył, że "Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność". "Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" - dodał Donald Tusk.

Jaką pomoc oferuje Polska

Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Karol Kierzkowski powiedział w TVN24, że w czwartek władze Szwajcarii zwróciły się do państw europejskich z prośbą o udzielenie pomocy w leczeniu osób poszkodowanych w wyniku pożaru w kurorcie w Crans-Montanie.

Prośba ta dotyczyła zarówno łóżek szpitalnych, jak i zespołów specjalnych rozpoznania medycznego, w które wchodzą lekarz anestezjolog, chirurg i ratownik medyczny.

- Dwa takie zespoły zaoferowała Polska - przekazał Kierzkowski. Przekazał, że zaoferowane zostały także łóżka szpitalne w Siemianowicach Śląskich oraz w szpitalu MSWiA w Warszawie.

- Czekamy na informację ze Szwajcarii, czy ta oferta naszej pomocy będzie zaakceptowana - dodał rzecznik PSP.

Pytany o rodzaj obrażeń u poszkodowanych - głównie poparzeń, które wymagają specjalistycznego leczenia - Kierzkowski odpowiedział, że "nie każdy szpital może przyjąć takich pacjentów". Wskazał, że takie obrażenia są leczone w szpitalu w Siemianowicach Śląskich, gdzie często są przyjmowani także polscy strażacy.

- Takich miejsc brakuje w Szwajcarii - dodał rzecznik.

Tragiczny pożar w Szwajcarii

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji około 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko.

Przyczyna pożaru pozostaje niejasna, ale władze wykluczyły atak terrorystyczny.

