Donald Tusk o sytuacji wokół Ukrainy: mam trzypunktowy plan na najbliższe dni

Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej, był gościem "Rozmowy Piaseckiego". Komentował ostatnie wydarzenia wokół Ukrainy i agresję ze strony Rosji. Powiedział, że ma "trzypunktowy plan" na najbliższe dni i apelował do rządzących, by się w niego wsłuchali.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekrety o uznaniu separatystycznych republik w Donbasie - donieckiej i ługańskiej. Zarządził także wprowadzenie do tych obszarów pozostających poza kontrolą Kijowa "rosyjskich sił pokojowych". Na wniosek Putina rosyjska Rada Federacji wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju. Państwa Zachodu w związku z agresywnymi działaniami Moskwy zdecydowały się na nałożenie sankcji na przedstawicieli rosyjskich elit i rosyjskie instytucje.

Tusk: mam trzypunktowy plan na najbliższe dni

W środę gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, szef Europejskiej Partii Ludowej.

Mówił, że ma "nieformalny, trzypunktowy plan na najbliższe dni" i apelował do rządzących, by go posłuchali.

- Po pierwsze - zawiesić, wygasić wszystkie niepotrzebne, wywołane przez nich konflikty w Europie. Po drugie - wrócić na szlak Zachodu, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Nie naśladować Putina, nie naśladować tego typu reżimu w polityce wewnętrznej. Być częścią Zachodu to być przewidywalnym, lojalnym uczestnikiem NATO i Unii Europejskiej, ale też być zachodnią demokracją - powiedział.

Trzeci punkt jego planu to "zaniechanie wojny domowej" w Polsce. - I to jest apel do wszystkich. Mówię to do siebie, do Jarosława Kaczyńskiego, do wszystkich uczestników tej politycznej wojny domowej - podkreślił gość TVN24.

- Nie mówię o kiczu pojednania, że zaraz wszyscy się sobie rzucimy w ramiona. Różnice będą, na tym polega demokracja. Ale sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej muszą się dzisiaj stać przestrzenią wspólną - stwierdził Tusk.

Tusk: mam jednoznaczną ofertę

Powiedział, że ma "jednoznaczną ofertę". - Przyjmijmy dobrą, mądrą ustawę o bezpieczeństwie ojczyzny przez aklamację. W przyszłym tygodniu powinno się odbyć nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. W ciągu tygodnia powinniśmy ustalić, co jest tak naprawdę w tej propozycji PiS-owskiej, co tam można poprawić - mówił.

Zaznaczył jednak, że "obawia się, żeby nie była to wojskowa wersja Polskiego Ładu". - Nie przemawia przeze mnie złośliwość, ale nie stać nas dzisiaj na to, by ze względu na groźną sytuację bezkrytycznie przyjąć jakiś kompletny bubel. Mamy powody, by obawiać się, że nie są z tym gotowi - podkreślił.

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24