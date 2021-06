Tusk: Problemem Białorusi jest Łukaszenka, Rosja Putina i obojętność świata. Unia Europejska obojętna nie jest

Białorusini nie mają pretensji do Unii Europejskiej, że za mało robi - przekonywał w TVN24 Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, szef Europejskiej Partii Ludowej. - Generalnie, jeśli ktoś chce jakoś pomóc, to jest to Unia Europejska i trochę teraz Stany Zjednoczone dzięki zmianie w Waszyngtonie. Nikt więcej - dodał.