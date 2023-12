Co Tusk powie prezydentowi? Cztery słowa w odpowiedzi

Wszystko jest w sercu - powiedział o swoim spodziewanym expose Donald Tusk. Zapewnił, że nie będzie ono trwało "trzech godzin" i "nie pobije własnego rekordu". Szef PO był też pytany przez dziennikarzy, co powie prezydentowi.

Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Teraz inicjatywa w sprawie wyboru premiera należy do Sejmu - kandydatem większości jest Donald Tusk .

Jeszcze przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego Tusk był pytany przez dziennikarzy o bieżące wydarzenia. - Zapraszam na jutro, na godzinę dziesiątą - powiedział, nawiązując do swojego planowanego expose.

Przypominamy, że pomysł wprowadzenia "pakietu demokratycznego" pojawił się w zapowiedziach Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed 2015 rokiem, kiedy ugrupowanie to było w opozycji. Przez osiem lat rządów PiS nie wprowadził jednak tych pomysłów w życie.

Expose gotowe? Tusk: wszystko jest w sercu

Pytany o to, co powie prezydentowi, Tusk odpowiedział krótko: - Szczęśliwej Polski już czas.

Na pytanie, czy wybiera się do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej (14-15 grudnia), podkreślił, że "jeśli będzie zaprzysiężony przez pana prezydenta, to będzie to pierwsze z tych poważnych wyzwań".