Polska Tusk: nie jestem sekretarzem generalnym NATO, na razie przynajmniej Paulina Karpińska |

Tusk: nie jestem sekretarzem generalnym NATO, na razie przynajmniej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Nie jest moją rolą - ja nie jestem sekretarzem generalnym NATO, na razie przynajmniej - to był żart - i nie jest moją rolą komentować, kto i ile wydaje na obronność - powiedział w środę premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z premierem Czech Andrejem Babiszem, odpowiadając na pytanie, jak Republika Czeska mogłaby pomóc finansowo Polsce w obronie wschodnich granic.

Obecnie sekretarzem generalnym NATO jest Mark Rutte, były premier Holandii. Objął stanowisko 1 października 2024 roku, zastępując Jensa Stoltenberga. Jego kadencja kończy się w 2028 roku. Może jednak zostać przedłużona. Sekretarz Generalny jest nominowany przez rządy państw członkowskich.

Z kolei obecny rząd Donalda Tuska, który jest premierem od grudnia 2023 roku, może sprawować władzę do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Dowiedz się więcej: Tusk skomentował wybory w USA. Ma radę dla Trumpa

Tusk: nie zmienimy polityki dotyczącej wydatków na obronność

Tusk odniósł się także do wydatków Polski na obronność.

- Zdajemy sobie sprawę, jakie to jest obciążenie. To nie jest przypadek, że mamy siedem procent deficytu, w czasie kiedy wydajemy siedem procent na obronę, bezpieczeństwo. Ale my nie mamy wyboru - podkreślił.

Łączne wydatki na obronność Czech w 2026 roku zaplanowano na 184,694 mld koron czeskich, co według prognozy z kwietnia 2025 r. stanowi 2,1 proc. PKB, a według prognozy ze stycznia 2026 r. 2,06 proc. PKB.

- Liczę bardzo i wiem, że mogę liczyć na pomoc premiera Babisza i Czech w naszej dyskusji w Europie na temat tego, na ile Europa powinna - przynajmniej częściowo - finansować obowiązki dotyczące obrony granicy przed potencjalną agresją i przed nielegalną imigracją - skwitował premier Donald Tusk.

Rola sekretarza generalnego NATO

Sekretarz generalny NATO jest najwyższym rangą urzędnikiem międzynarodowym Sojuszu. Przewodniczy Radzie Północnoatlantyckiej oraz innym najważniejszym organom NATO, kieruje dyskusjami między państwami członkowskimi i pomaga im w osiąganiu konsensusu. Może również proponować tematy do rozmów i pełnić rolę mediatora w sporach między państwami.

Jest ponadto głównym rzecznikiem NATO, reprezentuje Sojusz w kontaktach z innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi, mediami i opinią publiczną.

Kieruje także Międzynarodowym Sekretariatem NATO. Ostateczne decyzje należą jednak do państw członkowskich Sojuszu.