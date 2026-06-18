Polska Tusk o stałej bazie USA w Polsce: nie spodziewałem się aż tak szybkiej reakcji Adrian Wróbel |

Tusk: jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie decyzję o stałej bazie w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Departament Wojny USA jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium - poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkał się on w czwartek w Brukseli z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem.

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- Jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski, takim pilnym przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy - powiedział premier podczas spotkania z dziennikarzami w Brukseli.

Tusk: liczę na to, że ciąg dalszy szybko nastąpi

Dodał, że ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. - Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej bazie - powiedział.

Tusk podkreślił, że to "radykalnie zmieniłoby poczucie bezpieczeństwa". - Liczę na to, że ciąg dalszy szybko nastąpi - powiedział.

Premier podziękował też szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. - Tu chcę podkreślić jeszcze raz wielką zasługę wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który bardzo zaangażował się w proces organizacyjny - czyli nie hasło, że to jest potrzebne, tylko konkretna robota we współpracy z amerykańskimi generałami, z sekretarzem Hegsethem. Dzięki temu jesteśmy chyba dużo, dużo bliżej. - zaznaczył premier.

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