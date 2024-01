Kamiński i Wąsik nadal u prezydenta. Tusk przypomina artykuł Kodeksu karnego

Premier Donald Tusk na konferencji komentował sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przywołał przy tym jeden z artykułów Kodeksu karnego. - Czytam to nie, żeby podnosić atmosferę tego politycznego sporu, tylko żeby uświadomić panu prezydentowi, w co dał się uwikłać, w jakiej sytuacji postawił go prezes Kaczyński - oświadczył Tusk.

Szef rządu odniósł się na konferencji do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy - mimo prawomocnego wyroku i wydanych wobec nich nakazów doprowadzenia do jednostek penitencjarnych - przebywają w Pałacu Prezydenckim. Zacytował jeden z artykułów Kodeksu karnego.

- Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - zacytował Tusk.

- Czytam ten artykuł z Kodeksu karnego nie, żeby podnosić atmosferę tego politycznego sporu, tylko żeby uświadomić panu prezydentowi, w co dał się uwikłać, w jakiej sytuacji postawił go prezes (Jarosław) Kaczyński, w jakiej sytuacji znalazło się państwo polskie - mówił. - Tylko dlatego, że dwóch prawomocnie skazanych polityków uważa, że (…) stoją ponad prawem, że nie dotyczą ich wyroki sądów, przepisy polskiego prawa - dodał.

Tusk z "gorącym apelem" do prezydenta

- Panie prezydencie, mój gorący apel, dla dobra państwa polskiego musi pan przerwać ten spektakl. On doprowadzi nas do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Będziecie za to - tu zwracam się do panów Kaczyńskiego, pana prezydenta Dudy, innych liderów PiS-u - będziecie za to w pełni odpowiadać. Za sabotowanie konstytucji, za łamanie przepisów prawa, nieszanowanie wyroków sądów i nadużywanie władzy, jaką w wielu jeszcze miejscach posiadacie, dla prywatnych interesów osób skazanych. To jest rzecz po prostu nie do zaakceptowania w żadnym wymiarze - podkreślił premier.

Tusk przekonywał, że będzie starał się "rozładowywać niepotrzebne napięcia". - Stąd moje pełne wsparcie dla decyzji marszałka Hołowni. Stąd mój gorący apel do wszystkich zaangażowanych w te konflikty, żeby poszukali jednak w swoich sercach, umysłach przestrzeni do jakiegoś elementarnego porozumienia. Żeby przestali atakować polskie państwo. Bo w tej chwili do tego się to sprowadza - dodał.

Według niego "rozpoczęta gra przez PiS, przez Kaczyńskiego, w której niestety uczestniczy prezydent Duda, to jest gra wbrew polskiemu prawu".

Zaznaczył, że "sąd to jest sąd, wyrok to jest wyrok". - Policja musi swoją robotę też wykonać, a nikt nie chce narażać policji na jakąś konfrontację z instytucjami państwa, z panem prezydentem. Więc nie będziemy oczywiście oczekiwać jakichś działań siłowych - oznajmił.

- Podkreślam jeszcze raz, moim zadaniem jest ochrona Polski przed tego typu zupełnie niepotrzebnymi i niebezpiecznymi zdarzeniami. To rozwiązanie jest proste. Pan prezydent ma wciąż prawo łaski. Teraz ono byłoby w dodatku legalne - zauważył. Mówił przy tym, że nie jest doradcą prezydenta i nie będzie sugerował, co Andrzej Duda ma zrobić. - Ale sprawa jest dla mnie oczywista. Chyba że rzeczywiście w interesie PiS-u jest konfrontacja, eskalowanie napięcia. My i tak swoją robotę będziemy wykonywali, nie damy się na pewno sprowokować. Będziemy konsekwentnie egzekwować prawo wobec wszystkich, bez wyjątku - oświadczył Donald Tusk.

