Donald Tusk o działaniach prokuratury w sprawie Mariana Banasia

Prokurator generalny wniósł o uchylenie immunitetu Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tego samego dnia CBA zatrzymało syna szefa NIK, Jakuba Banasia. Sprawę skomentował Donald Tusk. - Ci, którzy proponowali Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK, wiedzieli o nim dużo. Prawie wszystko, a może wszystko. Może właśnie dlatego zdecydowali się go mianować - stwierdził pełniący obowiązki przewodniczący Platformy Obywatelskiej, występując na posiedzeniu władz Nowoczesnej.

Donald Tusk, pełniący obowiązki przewodniczący Platformy Obywatelskiej, wystąpił w piątek po południu gościnnie na posiedzeniu Rady Krajowej Nowoczesnej. Komentował między innymi to, co działo się w piątek wokół prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Prokurator generalny, którym jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, złożył do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, a prokuratura chce mu postawić zarzuty. Ponadto tego dnia CBA zatrzymało syna szefa NIK, Jakuba Banasia.