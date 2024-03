czytaj dalej

Komisja śledcza do spraw Pegasusa zajmie się także zbadaniem sprawy oprogramowania Hermes, które miało być zakupione i wykorzystywane przez Prokuraturę Krajową - poinformowała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga). - Ta sprawa wymaga wyjaśnienia - podkreśliła. "Prokuratura krajowa nie ma prawa do własnych środków do inwigilacji, zwłaszcza bez certyfikacji ABW. W państwie PiS wszyscy słuchali wszystkich. Całkowita degrengolada" - skomentował wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki. Prokuratura Krajowa poinformowała, że będą prowadzone czynności procesowe zmierzające do weryfikacji zasadności zakupu i sposobu wykorzystywania systemu Hermes.