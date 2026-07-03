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Donald Tusk o spotkaniu Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy: Ukraina szuka sposobów, żeby napięcie opadło

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Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk w Budapeszcie
Tusk: dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Mam sygnały, że dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę, także o przeszłości i nie warto eskalować tego napięcia - powiedział premier Donald Tusk. Odniósł się do spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy: Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

W piątek przed południem w MSZ doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy. Wizyta szefa ukraińskiej dyplomacji odbyła się w czasie napięć pomiędzy Polską a Ukrainą na gruncie historycznym.

Do kwestii spotkania w MSZ nawiązał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk,

- Mam sygnały, że ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia - której są sprawcami, te sygnały z Kijowa rozpętały tę szkodliwą z punktu interesów Polski i Ukrainy awanturę - mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przeszłości i nie warto eskalować tego napięcia - powiedział szef rządu.

- To pewnie jest długi proces, ale, jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa - dodał.

Tusk: oczekuję deeskalacji

Tusk podkreślił, że "nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę". - Ale chciałbym, żeby to twarde stanowisko nie było nacechowane pogardą, czy taką wrogością, bo oczywiście to do niczego sensownego nie doprowadzi - zaznaczył.

Dopytywany potem przez dziennikarzy o sprawę, powiedział, że "oczekuje deeskalacji, która będzie efektem zmiany postawy ze strony niektórych polityków ukraińskich".

Mówił, że nie zna efektów rozmowy Sybihy z Sikorskim. - Ale mam nadzieję i mam takie sygnały, że strona ukraińska szuka sposobów, żeby przynajmniej jakoś to napięcie opadło - przekazał Tusk.

Tusk o relacjach z Ukrainą: oczekuję deeskalacji
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald TuskUkrainaRadosław Sikorski
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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