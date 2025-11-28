Donald Tusk o "fatalnej kombinacji"

Kiedy dojdzie do spotkania Nawrockiego i Zełenskiego? "Rozmawialiśmy o szczegółach" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja" - napisał w piątek premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych.

Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 28, 2025 Rozwiń

W piątek w Moskwie premier Węgier spotkał się z przywódcą Rosji. Ich rozmowy miały dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz wojny w Ukrainie. Orban ostatni raz odwiedził Putina w lipcu 2024 roku.

W najbliższą środę na Węgry z dwudniową wizytą udaje się prezydent Karol Nawrocki. Najpierw w Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), a w czwartek wraz z małżonką złoży oficjalną wizytę w Budapeszcie, gdzie ma się spotkać z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Orbanem.

Afera korupcyjna w Ukrainie i "plan Witkoffa"

W piątek prezydent Ukrainy oświadczył, że szef jego kancelarii Andrij Jermak, którego nazwisko figuruje w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej, podał się do dymisji. Jermak został objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem "Midas". NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Jermaka.

Donald Tusk odniósł się także do 28-punktowego planu zakończenia wojny w Ukrainie, który przedstawiła Kijowowi amerykańska administracja. Ma on być dziełem starań Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika Donalda Trumpa. Znalazły się w nim zapisy między innymi oddające Donbas Rosji, zakazujące Ukrainie członkostwa w NATO oraz ograniczające rozmiar ukraińskiej armii. Ponadto zapisano, że w Polsce mają stacjonować "europejskie myśliwce". Po szczycie w Genewie plan ten miał zostać zmodyfikowany, a zapisu o europejskich myśliwcach w Polsce "już nie ma", jak przekazał premier Donald Tusk w poniedziałek.

We wtorek na swojej platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump opublikował wpis, w którym ocenił, że w ciągu ostatniego tygodnia jego zespół "poczynił ogromne postępy w dążeniu do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą". Dodał, że wysyła swojego specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa do Moskwy oraz sekretarza armii USA Dana Driscolla do Kijowa, aby sfinalizować porozumienie.

OGLĄDAJ: Co zrobi Ukraina? Taki może być finał braku wsparcia w wojnie z Rosją Zobacz cały materiał