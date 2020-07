Tusk o tym, co by powiedział na spacerze Kaczyńskiemu. "To propozycja na serio"

Jestem gotów na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, ale obawiam się, że on musi do takiej myśli jeszcze dojrzeć - powiedział Donald Tusk w rozmowie z reporterką TVN24. Komentował swój wpis na Twitterze, w którym zaprosił prezesa PiS na "długi wspólny spacer". - To jest bardzo serio propozycja - podkreślił.

W sobotę były premier i były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk umieścił na Twitterze wpis, w którym zaprosił prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na "długi wspólny spacer". "Pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny" - napisał były premier.

"To jest bardzo serio propozycja"

W niedzielę Tusk przyjechał do Sopotu, gdzie odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego. Przy tej okazji rozmawiał z reporterką TVN24, która zapytała go, co powiedziałby Kaczyńskiemu, jeśli doszłoby do takiego spaceru.

- Że rację mają ci, którzy chcieliby trochę odpocząć od sporów, także z moim udziałem - odparł.

Przyznał, że "czasem lubi żartobliwie skomentować rzeczywistość polityczną".

- Ale to jest bardzo serio propozycja, abyśmy to, co dusi polską politykę, psuje polityczną atmosferę, czyli konflikt, spór, starali się - jeśli nie zakończyć - to zredukować, zminimalizować - zaznaczył Tusk.

Zadeklarował, że "jest gotów" na takie spotkanie. - Ale obawiam się że Jarosław Kaczyński musi jeszcze dojrzeć do tej myśli - dodał.

