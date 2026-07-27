Donald Tusk o rozłamie w PiS. "Nie będę płakał"

Tusk o rozłamie w PiS: nie spodziewałem się, że sprawy zajdą tak daleko Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Krzysztof Świderski

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Premier Donald Tusk wystąpił na konferencji w Głuchołazach, gdzie oddano nowy most. Pytany był o ocenę rozłamu w PiS.

- Ja nie będę płakał po PiS-ie - powiedział Tusk. - Ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć, jak widzimy co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną, bo wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej - dodał.

Donald Tusk Źródło zdjęcia: TVN24

Donald Tusk o rozłamie w PiS i Mateuszu Morawieckim

- W ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan (Mateusz - red.) Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim - przypomniał, nawiązując do wypowiedzi Jacka Kurskiego w zbliżonej do PiS TV Republika. - Tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą - przyznał szef rządu.

Premier powiedział, że "można by to wszystko obrócić w ponury żart". - Ale tak naprawdę nie pierwszy raz jesteśmy świadkami takiego wielkiego politycznego zamieszania i bałaganu - ocenił.

Zdaniem Tuska "w polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny są po prostu niebezpieczni".

Jacek Kurski zaatakował Mateusza Morawieckiego

Polityk PiS Jacek Kurski zaatakował w niedzielę ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera. Mówił między innymi, że Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".

Krytykował Morawieckiego również za to, że "siedział u Tuska" - czyli w Radzie Gospodarczej przy rządzie - w 2010 roku, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej i później gdy - zdaniem Kurskiego - tworzono wobec PiS "przemysł pogardy".