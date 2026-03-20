Tusk: nie mam o to pretensji, bo prezydent nigdy tego nie ukrywał

Tusk o współpracy z Nawrockim. "Nigdy nie ukrywał, że jego głównym celem politycznym jest zmiana rządu" Źródło: TVN24

W piątek w programie "#BezKitu" w TVN24 Donald Tusk był pytany, czy spodziewał się, że po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta "będzie aż tak pod górkę", jeżeli chodzi o realizowanie działań rządu. - Tak - odpowiedział krótko premier.

- Nie mam pretensji, bo prezydent Nawrocki nigdy nie ukrywał, że jego głównym celem politycznym jest zmiana rządu i mówili o tym wprost jego współpracownicy. Prezydent Nawrocki wielokrotnie też powtarzał, że jestem najgorszym premierem w dziejach - przypomniał szef rządu.

Tusk stwierdził też, że opinie Nawrockiego "nie zostawiały żadnej wątpliwości, że ta prezydentura będzie (...) bardziej polityczna, niż któregokolwiek prezydenta wcześniej".

Premier o "rozmowie w cztery oczy z prezydentem"

Tusk przypomniał, że w swojej karierze współpracował z wieloma prezydentami. Ocenił, że prezydentura Nawrockiego jest "nacechowana dużo większą skalą politycznej agresji i konfrontacji z rządem", niż poprzednie.

- Miałem długą rozmowę w cztery oczy z prezydentem Nawrockim i tak długo, jak rozmawialiśmy o Gdańsku, o naszej uczelni i o Lechii Gdańsk, było nieźle - wspominał Tusk.

Był pytany, czy nie jest zaskoczony, że kwestie bezpieczeństwa stały się elementem politycznej gry. Było to nawiązanie między innymi do sporu wokół ustawy o unijnym programie SAFE. - Jestem tu bardziej rozczarowany niż zaskoczony - przyznał Tusk.

