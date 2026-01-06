Logo strona główna
Polska

Tusk: tę sprawę uważam za zamkniętą

Donald Tusk
Donald Tusk o reformie PIP: temat uważam za zamknięty
Źródło: TVN24
Premier Tusk oświadczył, że podjął decyzję, aby nie kontynuować prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o pomysł, aby umożliwić okręgowym inspektorom zmianę umów o dzieło, umów zleceń czy B2B w umowy o pracę. Jak informowaliśmy wcześniej, w tej sprawie nie było jednomyślności w rządzie.

- Sprawę uważam, z mojego punktu widzenia, za zamkniętą - podsumował we wtorek, podczas spotkania z dziennikarzami w Paryżu, szef polskiego rządu. Jak oświadczył Donald Tusk, podjął decyzję, że prace nad przepisami o Państwowej Inspekcji Pracy nie będą kontynuowane.

Nowe uprawnienia dla inspektorów pracy

Na początku grudnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Regulacja zakładała między innymi umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy zlecenia czy B2B na umowy o pracę.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy w grudniowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej przekonywał, że zmiany wynikające z reformy są potrzebne i długo oczekiwane. Jak stwierdził, możliwość umów da inspekcji skuteczne narzędzie do walki z patologiami.

- Ciągle podkreślam, że my nie chcemy likwidować polskiej przedsiębiorczości, nie chcemy likwidować umów cywilnoprawnych, chcemy walczyć z nadużyciami - powiedział główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Reforma, a szczególnie punkt dotyczący możliwości przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, wzbudziła kontrowersje. Przeciwko tej zmianie opowiedzieli się przedsiębiorcy, a broniły jej związki zawodowe.

Szef inspekcji pracy: czekamy na tę zmianę
Źródło: TVN24

Awantura na posiedzeniu rządu

Pod koniec roku w związku z tą propozycją miało dojść do awantury. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przesłała wcześniej do kancelarii premiera ponaglenie, żeby projekt ustawy dotyczącej PIP jak najszybciej trafił na posiedzenie rządu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy o PIP jako jeden z kamieni milowych do kolejnej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Premier Donald Tusk, jak wynika z informacji autorów "Podcastu politycznego" w TVN24+, miał poczuć się oszukany. Premier miał oczekiwać wyjaśnień, dlaczego coś, na co rząd nie wyraził zgody, znalazło się w projekcie i trafiło do kamieni milowych. Awantura miała trwać ponad godzinę.

CZYTAJ WIĘCEJ: Awantura na "ponad godzinę". "Waldemarze, ja cię błagam"

Tusk odniósł się do tych doniesień we wtorek w rozmowie z dziennikarzami. - Ja uważam (...), że jakby przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak wynika z mojej analizy. I dlatego w sposób bardzo twardy i z uzasadnionymi emocjami o tym mówiłem i tłumaczyłem paniom i panom ministrom, dlaczego widzę ryzyka z tym związane i podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą - opisał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Posiedzenie rządu Donald Tusk
Burzliwa dyskusja na rządzie. A reforma i tak musi się wydarzyć
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
BIZNES
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
BIZNES

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Donald TuskRządKoalicja 15 październikaAgnieszka Dziemianowicz-BąkPracaprawo
