Donald Tusk o propozycji Mateusza Morawieckiego. "To jest absolutnie bezwstydne"
We wtorek wieczorem odbyła się konferencja prasowa posłów klubu Rozwój Plus, która była poświęcona polskiej polityce migracyjnej. Były premier Mateusz Morawiecki mówił na niej między innymi o propozycji powołania służby deportacyjnej. Pojawiła się również kwestia ewentualnego przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Polski w strefie Schengen.
W środę na konferencji prasowej o ocenę tych pomysłów został zapytany premier Donald Tusk. - To jest absolutnie bezwstydne. (...) Kombinowanie trochę wzorem amerykańskim, ale to nie jest moim zdaniem najlepszy wzór - powiedział.
W tym kontekście odniósł się do działającego w Stanach Zjednoczonych Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), czyli służb, które "są wyposażone w jakieś nadzwyczajne kompetencje - jak zauważyliśmy - często nadużywane i budzące bardzo dużo emocji". Tusk zaznaczył jednak, że to rozumie z uwagi na to, że "w Stanach Zjednoczonych problem migracji jest naprawdę bardzo napięty".
Tusk: Morawiecki jest ostatnią osobą, która w ogóle powinna zabierać głos
Tusk skrytykował następnie rządy Morawieckiego. - U nas problem nielegalnej migracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Pewnie już państwo zapomnieli o tym, że Mateusz Morawiecki to zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę dla migrantów, pracowników, turystów z krajów, o których wiemy, że są największym ryzykiem - wymieniał.
- Decyzje Morawieckiego osiągały poziom setek tysięcy rocznie, a pseudo-zapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca. Myśmy ograniczyli prawie do zera i jeden, i drugi proceder. Państwo polskie najlepiej w Europie dzisiaj radzi sobie z nielegalną migracją, więc pan Morawiecki w mojej ocenie jest ostatnią osobą, która w ogóle powinna zabierać głos - stwierdził Tusk.
Tusk: na pewno nie będzie żadnego referendum
Szef rządu - komentując propozycję środowiska Morawieckiego o referendum w sprawie członkostwa Polski w strefie Schengen - przyznał, że "nie wierzy". - To znaczy, że mu się coś stało. Coś mu się stało. Nie, na pewno nie będzie żadnego referendum w sprawie Schengen - oświadczył.
- Niektórzy narzekają na różne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale nie znam nikogo, kto by narzekał z tego powodu, że dzisiaj bez paszportu, bez żadnych kłopotów, żadnych procedur możemy swobodnie przemieszczać się po Europie - ocenił Tusk.