Polska Donald Tusk o propozycji Mateusza Morawieckiego. "To jest absolutnie bezwstydne" Kamila Grenczyn |

Tusk o propozycji utworzenia służb deportacyjnych. "To jest absolutnie bezwstydne" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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We wtorek wieczorem odbyła się konferencja prasowa posłów klubu Rozwój Plus, która była poświęcona polskiej polityce migracyjnej. Były premier Mateusz Morawiecki mówił na niej między innymi o propozycji powołania służby deportacyjnej. Pojawiła się również kwestia ewentualnego przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Polski w strefie Schengen.

W środę na konferencji prasowej o ocenę tych pomysłów został zapytany premier Donald Tusk. - To jest absolutnie bezwstydne. (...) Kombinowanie trochę wzorem amerykańskim, ale to nie jest moim zdaniem najlepszy wzór - powiedział.

W tym kontekście odniósł się do działającego w Stanach Zjednoczonych Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), czyli służb, które "są wyposażone w jakieś nadzwyczajne kompetencje - jak zauważyliśmy - często nadużywane i budzące bardzo dużo emocji". Tusk zaznaczył jednak, że to rozumie z uwagi na to, że "w Stanach Zjednoczonych problem migracji jest naprawdę bardzo napięty".

Tusk: Morawiecki jest ostatnią osobą, która w ogóle powinna zabierać głos

Tusk skrytykował następnie rządy Morawieckiego. - U nas problem nielegalnej migracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Pewnie już państwo zapomnieli o tym, że Mateusz Morawiecki to zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę dla migrantów, pracowników, turystów z krajów, o których wiemy, że są największym ryzykiem - wymieniał.

- Decyzje Morawieckiego osiągały poziom setek tysięcy rocznie, a pseudo-zapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca. Myśmy ograniczyli prawie do zera i jeden, i drugi proceder. Państwo polskie najlepiej w Europie dzisiaj radzi sobie z nielegalną migracją, więc pan Morawiecki w mojej ocenie jest ostatnią osobą, która w ogóle powinna zabierać głos - stwierdził Tusk.

Tusk: na pewno nie będzie żadnego referendum

Szef rządu - komentując propozycję środowiska Morawieckiego o referendum w sprawie członkostwa Polski w strefie Schengen - przyznał, że "nie wierzy". - To znaczy, że mu się coś stało. Coś mu się stało. Nie, na pewno nie będzie żadnego referendum w sprawie Schengen - oświadczył.

- Niektórzy narzekają na różne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale nie znam nikogo, kto by narzekał z tego powodu, że dzisiaj bez paszportu, bez żadnych kłopotów, żadnych procedur możemy swobodnie przemieszczać się po Europie - ocenił Tusk.