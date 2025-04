Donald Tusk o "próbie ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego"

Trzaskowski: pan się aż cały trzęsie z negatywnych emocji Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski wystąpił w sobotę na wiecu w Bolesławcu. Jak poinformował później premier Donald Tusk, w czasie spotkania z mieszkańcami doszło "próby ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę". Policja przekazała, że na wiecu doszło do interwencji w związku z obraźliwymi słowami.

W sobotę kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski spotkał się przed południem z mieszkańcami Bolesławca na wiecu wyborczym zorganizowanym w tamtejszym rynku.

Później premier Donald Tusk zamieścił wpis na X, którym poinformował o próbie zaatakowania kandydata w tej miejscowości. "Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Plus efekt hejtu prawicowych mediów" - czytamy.

Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Plus efekt hejtu prawicowych mediów. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2025 Rozwiń

Poseł Platformy Obywatelskiej Patryk Jaskulski zamieścił wpis, w którym również odniósł się do zajścia z sobotniego spotkania.

"Dziś podczas wiecu mężczyzna próbował zaatakować uczestników gazem. Był o krok od Rafała Trzaskowskiego. To już nie są tylko słowa – to realne zagrożenie" - napisał. Dołączył też zdjęcie puszki z gazem pieprzowym i krótkie nagranie. Na wideo widać, jak w trakcie przemówienia Trzaskowskiego jeden z mężczyzn w tłumie nieopodal sceny konfrontuje się z innymi słuchaczami. W tle słychać słowa: "Proszę nie bić ludzi", "co pan robi?", "uwaga, pan ma gaz przy sobie".

Wpis posła Patryka Jaskulskiego o zajściu w Bolesławcu Źródło: Patryk Jaskulski/X

Na wiecu interweniowała policja

W rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska poinformowała, że bolesławieccy policjanci interweniowali podczas spotkania kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Jak przekazała, interwencja odbyła się w związku z obraźliwymi słowami wypowiadanymi pod jego adresem przez 80-letniego mężczyznę.

Trzaskowski: pan się aż cały trzęsie z negatywnych emocji

W czasie spotkania z mieszkańcami Bolesławca Trzaskowski mówił między innymi o swoim kontrkandydacie w wyborach Karolu Nawrockim. Ocenił, że wizja Polski prezentowana przez jego rywala, jest wizją Polski "w jakimś kompleksie".

W pewnym momencie ktoś w tłumie krzyknął "kłamiesz". Zareagował na to Trzaskowski. - O, widzi pan, pan się pojawił. Zobaczcie, jeden pan, który tutaj bluzga. Zobaczcie, jakie negatywne emocje, zobaczcie, pan się aż cały trzęsie z negatywnych emocji. Ale witamy pana. Brawo dla tego pana, bo się pojawił, mimo tego, że najwyraźniej ma inne poglądy - powiedział kandydat KO.