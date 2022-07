Donald Tusk o Adamie Glapińskim: temu człowiekowi nikt nie wierzy

Proszę się nie dziwić, że w Polsce mamy dzisiaj rekordową inflację, bo mamy rekordowo niekompetentnego i w sensie politycznym nieprzyzwoitego prezesa NBP - powiedział w "Faktach po Faktach" przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, odnosząc się do Adama Glapińskiego.

Podczas piątkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński odniósł się do "serii wypowiedzi polityków" dotyczących jego osoby. Autorem jednej z nich był lider PO Donald Tusk, który powiedział w ubiegłym tygodniu w Radomiu, że jeśli PO wygra wybory, "wyprowadzi Glapińskiego z NBP".

- Bałbym się, gdyby Polska weszła w taki okres swojej historii, że "silni ludzie" będą wyprowadzać urzędników państwowych ze wszystkich instytucji, które się nie podobają. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Żyjemy w demokratycznym kraju w XXI wieku w Europie i to nie może tak być - oświadczył w piątek Glapiński.

Konferencję prezesa NBP skomentował w piątkowych "Faktach po Faktach" Donald Tusk. - Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński jest bardzo nietypowym prezesem. Jest w oczywisty sposób nominatem partii rządzącej i właściwie nawet on nie ukrywał wielokrotnie, że zostając prezesem NBP, będzie dbał przede wszystkim o interesy partii rządzącej, a nie o interesy ludzi - powiedział.

Mówiąc o piątkowej konferencji Glapińskiego, gość "Faktów po Faktach" stwierdził, że "była równie zabawna i niepoważna, jak jego poprzednie wystąpienia". - Najgorsze jest to, że nawet jeśli wydaje się on czasami postacią komiczną, to nikomu jednak do śmiechu nie jest. Poświęca czas liderom opozycji, jest rzeczywiście z gruntu politycznym prezesem, mimo że ta funkcja wymaga apolitycznej postawy, a tak naprawdę nie wygląda mi na człowieka, który by skoncentrował się na tym, za co w rzeczywistości odpowiada - dodał.

Tusk o Glapińskim: nawet jeśli wydaje się on czasami postacią komiczną, to nikomu jednak do śmiechu nie jest TVN24

- Proszę się nie dziwić, że w Polsce mamy dzisiaj rekordową inflację, bo mamy rekordowo niekompetentnego i w sensie politycznym nieprzyzwoitego prezesa NBP - ocenił Tusk.

Jak dodał, "nie ma nic ważniejszego niż wiarygodny, dobrze przygotowany i budzący zaufanie lider instytucji, takiej jak bank centralny podczas inflacji". - Przecież temu człowiekowi nikt nie wierzy, ponieważ on w ostatnim roku kłamał jak najęty albo okazał się dramatycznie niekompetentny - dodał.

